Carioca, Juninho espera primeiro gol pelo Fortaleza contra o Flamengo: "Presente para família"

A ressaca do título da Copa do Nordeste ainda não acabou, mas o Fortaleza já está focado na Série A do Brasileiro. Com a delegação alojada em João Pessoa, na Paraíba, o time viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no sábado (1º), às 16h, no Maracanã. A partida promete ser especial para um atleta do elenco: Juninho. Carioca, o volante espera marcar o primeiro gol com a camisa tricolor e comemorar com a família.

"Minha família vai estar presente (no Maracanã) e, se Deus quiser, vai ser um grande jogo. Quem sabe não consigo fazer um gol para dar de presente para família. Vai ser o primeiro com a camisa do Fortaleza. Estou sempre buscando, muito ansioso. Quem sabe o gol não é sábado diante da minha família, que são meus maiores torcedores", explicou.

Juninho chegou ao Tricolor no início do mês e ganhou uma posição no meio-campo ao lado de Felipe. Mesmo com o rodízio do técnico Rogério Ceni, o atleta tem atuado como titular no Brasileiro e participou de quatro partidas, contra Vasco, Chapecoense, São Paulo e Botafogo. Diante de mais um adversário do Rio, o volante pediu atenção contra o Flamengo pela qualidade técnica do rubro-negro.

"O Flamengo é uma grande equipe. Independente de quem vai estar comando da equipe, precisamos ter muita concentração, estar focados os 90 minutos. Mesmo com uma grande time, se soubermos aproveitar, podemos surpreender lá dentro", afirmou.

Invicto há duas partidas, o Fortaleza ocupa a 14ª posição, com sete pontos. O Flamengo, que busca um novo treinador após a demissão de Abel Braga, é o 5ª da tabela, com 10 pontos.