Abel Braga pede demissão do Flamengo; Jorge Jesus é favorito para assumir

Abel Braga não é mais técnico do Flamengo. O comandante entregou o cargo após uma série de apresentações ruins do time e por se sentir sem respaldo para a continuidade do trabalho. O treinador já se despediu dos jogadores e oficializou a situação. O português Jorge Jesus é o favorito da diretoria para substituí-lo.

O treinador se viu desprestigiado pela direção e não tem mais forças diante da resistência da torcida. As últimas atuações e declarações minaram de vez a relação com diretoria e torcedores. A saída já era dada como certa na parada para a Copa América, o que fez o comandante se considerar carta fora do baralho. Ele, então, preferiu se antecipar e pedir o desligamento, já que o contrato não tem multa rescisória.

Abel Braga conversou com o elenco do Flamengo Divulgação

Na atual temporada, Abel Braga realizou 32 partidas, com 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Ele conquistou o Campeonato Carioca pelo clube.

O português Jorge Jesus é o alvo do Flamengo para substituir Abel. Ele também está na mira do Atlético/MG, mas as informações dão conta de que a preferência do técnico é pelo trabalho no Ninho do Urubu. Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, inclusive, já conversaram com o profissional.

A direção do Flamengo aguarda a movimentação de Abel Braga para definir os próximos passos no departamento de futebol, mas a tendência é a de que o auxiliar Marcelo Salles, o "Fera", assuma interinamente.