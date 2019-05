Saiba o que o Fortaleza ganha com o título da Copa do Nordeste

A taça da Copa do Nordeste conquistada pelo Fortaleza, nesta quarta-feira (29), com a vitória sobre o Botafogo/PB, entra para o rol dos maiores títulos do clube na história. Centenária, a instituição chega a terceira conquista em sete meses, somando também Campeonato Cearense e Série B do Brasileiro. No entanto, para além de preencher a galeria de troféus, o Nordestão também rende regalias ao Leão na próxima temporada.

O título garante ao Tricolor uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020 - assim como na atual temporada - e também mil pontos no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que leva em consideração o desempenho das equipes nos últimos cinco anos. Na última atualização, o Fortaleza ocupava a 33ª posição, com 4.222 pontos. O cearense melhor posicionado é o Ceará, na 23ª posição, com 6.274 de pontuação.

Os benefícios também atingem os cofres do clube. A conquista da Copa do Nordeste rendeu R$ 2,675 milhões em premiações e um montante estimado em R$ 2,4 milhões para a próxima temporada, valor que será arrecado com a participação na Copa do Brasil.

Alojada em João Pessoa, na Paraíba, a delegação do Fortaleza viaja ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31), às 14h. A equipe enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 16h, sábado (1º), pela sétima rodada da Série A do Brasileiro.