Campanha #JuntosPeloVozão está entre assuntos mais comentados no Brasil e no Mundo

Não vai ser pequena a torcida que o Ceará terá, na Arena Castelão e mundo afora, no jogo desta quarta-feira (4), às 19h30, contra o Corinthians. A campanha #JuntosPeloVozão no Twitter alcançou marca impressionante, chegando ao primeiro lugar do "trending topics" (assuntos mais comentados) do Brasil. A hashtag também entrou na lista mundial, oscilando entre as primeiras posições.

Já foram mais de 18 mil tuitadas com a hashtag em apoio ao alvinegro de Porangabuçu. Obviamente, muitos torcedores alvinegros compraram e compartilharam a campanha, mas a adesão não foi apenas da massa cearense. Centenas de torcedores do Atlético/MG, maior rival cruzeirense, também participaram, mandando mensagem de apoio para o concorrente da Raposa. Torcedores de outras equipes, como Palmeiras e até mesmo o Corinthians, participaram também.

Fausto Filho, analista de marketing digital do Ceará, falou sobre a campanha: “A iniciativa foi de um grupo de torcedores, encabeçado pelo @nathancearamor, um personagem que é conhecido por mobilizar a torcida. O Ceará teve participação validando com ele o que seria postado, qual seria a hashtag (que depois foi pra voto popular). Também fornecemos material audiovisual e demos suporte, para que a gente tivesse alinhado com a torcida e, finalmente, potencializando as estratégias, juntos, através do perfil oficial do Ceará, que tem mais de 300 mil seguidores. A hashtag ficou entre os assuntos mais falados do mundo”

O Ceará enfrenta o Corinthians e pode praticamente decretar o rebaixamento cruzeirense se vencer o Timão na noite desta quarta-feira (04).

Veja as melhores interações com a hashtag

Confira nossos podcasts