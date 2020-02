Bruno Pacheco cobra atenção do Ceará contra o Oeste: "Jogo perigoso"

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30, contra o Oeste/SP, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A cobrança do resultado é grande em Porangabuçu porque o triunfo classifica o Vovô na competição e ainda o faz faturar R$ 1,5 milhão em cotas. O lateral esquerdo Bruno Pacheco ressaltou a dificuldade do confronto pela mudança no regulamento.

"É jogo perigoso porque não tem vantagem. A gente tem que buscar a classificação com inteligência porque, se um time faz o gol, é difícil recuperar. Estamos trabalhando em uma crescente boa, mas não vai ser fácil. Temos condição de sair classificado", explicou.

Diferente da 1ª fase, quando o Vovô podia empatar para avançar, agora a obrigação é vencer - em caso de igualdade, o duelo vai para os pênaltis. Bruno Pacheco declarou que a qualidade do gramado da Arena Barueri, em São Paulo, também é um ponto positivo na busca pela vitória.

"Temos que anular os pontos fortes e explorar os fracos. As situações do campo ajudam, podemos tocar melhor a bola e desenvolver nosso futebol porque é um adversário traiçoeiro", afirmou.

A preparação alvinegra foi encerrada nesta terça (18), com atividade no CT do Palmeiras. A partida conta com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, Rádio Verdinha AM 810 e em tempo real no Diário do Nordeste.