Botafogo não conta com 3 titulares diante do Ceará

O Botafogo recebe o Ceará no Engenhão neste domingo (8), às 16h, sem 3 de seus atletas titulares. Para a rodada final do Brasileirão, o técnico Alberto Valentim não terá o volante Cícero, o meia Luiz Fernando e o atacante Diego Souza. Todos levaram o 3º cartão amarelo na derrota para o Atlético/MG e cumprem suspesão automática no último jogo do Campeonato.

Para a posição de Cícero, Wenderson deve ser o substituto, visto que entrou no lugar da camisa 8 na partida diante do Galo. Luiz Fernando e Diego Souza devem dar chance a Vinicius Tanque e o jovem Luis Henrique, de somente 17 anos, que também foram a campo na etapa final do último jogo.

Com 42 pontos na tabela de classificação, o Botafogo (15º) briga com o Fluminense pela vaga restante à Copa Sul-Americana, enquanto o Ceará (16º) luta com o Cruzeiro contra o rebaixamento à Série B.