Bolsonaro define Renato Gaúcho como consultor sobre retorno do futebol

O presidente Jair Bolsonaro escolheu Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, como consultor sobre o retorno do futebol durante pandemia do novo coronavírus. Mesmo distante de um cargo no Governo, o treinador é amigo do político desde as eleições de 2018. A revelação foi feita pelo jornal GaúchaZH.

"Fui procurado por algumas autoridades do futebol, está sendo trabalhado neste sentido (de liberação gradual), conversei com um técnico de futebol neste final de semana, lá no Rio Grande do Sul, que foi favorável primeiramente a não ter (jogos), porque a contaminação acontece no vestiário, e agora é favorável (ao retorno)" disse o presidente em entrevista na segunda-feira (27), sem revelar o nome do profissional.

A opção por Renato é explicada por três motivos: o comandante dirige um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, tem a confiança de Bolsonaro e é ex-jogador. Pessoas próximas do treinador relatam conversas semanais com o presidente da República.

No início da pandemia, o técnico foi um dos primeiros a se posicionar contra a retomada das competições e chegou a ameaçar não trabalhar caso o Estadual não fosse suspenso. A opinião do companheiro pode definir novos rumos para a CBF.

A entidade autorizou que os clubes retomem as atividades nos centros de treinamento. A decisão foi tomada nesta terça (28), após videoconferência entre representantes da Comissão Nacional dos Clubes (CNC), e tem o aval do Governo Federal.