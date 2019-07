Basquete Cearense confirma participação na próxima temporada do NBB

O Basquete Cearense anunciou, nesta quarta-feira (10), sua presença no NBB 2019/20. O Carcará fez grande campanha na temporada passada, sendo eliminado pelo Mogi das Cruzes nas quartas de final. Nas oitavas, a equipe cearense fez história ao tirar da competição o então campeão Paulistano por 2 a 0 no agregado.

Em nota, a assessoria da Secretaria do Esporte e Juventude confirmou o anúncio do novo patronício do Estado ao Basquete Cearense. Evento ocorre nesta quinta-feira (11), na sede da Secretaria.

"A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) recebe, a partir das 11h desta quinta-feira (11), o anúncio de oficialização do Basquete Cearense para a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) na 12ª edição (2019/2020).

Na ocasião, será anunciado o patrocínio do Governo do Estado do Ceará com o clube, que irá representar e disputar nesta temporada o Estado do Ceará com as principais equipes do país.

Além dos primeiros atletas confirmados para o elenco desta temporada, estarão no evento a diretoria do Basquete Cearense e representantes da Sejuv"

Serviço

Anuncio Basquete Cearense NBB 12

Data: 11 de julho (quinta-feira)

Horário: 11h

Local: Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv)

Endereço: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Castelão