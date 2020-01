Atlético vence Caucaia no PV e ambos se salvam

Em confronto direto pela permanência na 1ª Divisão Cearense, Atlético Cearense e Caucaia jogaram hoje no Presidente Vargas pela abertura da 7ª rodada, em jogo que definiu os rumos da luta contra rebaixamento. Em jogo equilibrado e de muito nervosismo, já que quem perdesse continuaria ameaçado de rebaixamento, a Águia venceu por 2 a 1, gols de Emerson Catarina e Bolota, com Paulinho “P10” descontando para a Raposa metropolitana.

O resultado fez o Atlético chegar aos 8 pontos e se classificar para a 2º Fase, deixando o Caucaia também com 8 pontos, mas dependendo do tropeço do Pacajus para comemorar a permanência e classificação. Com o empate em 1 a 1 da Raposa Metropolitana diante do Horizonte, ambos deixaram o gramado comemorando a fuga do rebaixamento e classificação.

“Temos que nos preparar melhor e esquecer essa 1ª Fase do Estadual. Jogamos muito abaixo do esperado pelo grupo que temos e agora é esperarmos a 2ª Fase e jogarmos o futebol que o Atlético pode jogar”, declarou um aliviado Bolota, autor do gol da vitória da Águia da Precabura.

O zagueiro Ciro Sena, do Caucaia, ao fim do jogo, concedia entrevista para a TV Diário (que transmitiu a partida) quando foi informado por companheiros do empate do Pacajus que salvou sua equipe. "Dá até um alívio. Sabemos que não fizemos um grande jogo, faltou mais determinação e entrega. Este não é o Caucaia. Conseguimos permanecer na 1ª Divisão e nos classificarmos e agora é fazer uma 2ª Fase melhor".