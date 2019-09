Athletico vence Inter e joga por empate para conquistar Copa do Brasil

O Athletico-PR levou a melhor no jogo de ida das finais da Copa do Brasil, disputado nesta quarta-feira (11), na Arena da Baixada, ao vencer o Internacional por 1 a 0. Agora jogará por um empate na volta, em Porto Alegre, para levar o título.



O gol da partida foi anotado pelo jovem Bruno Guimarães, de 21 anos. Peça-chave no time de Tiago Nunes, o volante abriu o placar aos 12min do segundo tempo, ao completar jogada do atacante Marco Ruben.



Ainda na etapa final, o Athletico chegou perto de ampliar em finalização de Rony, que havia feito fila na defesa do Inter. O goleiro Marcelo Lomba, no entanto, evitou pior cenário para os colorados, que precisarão de vitória por dois gols de diferença na próxima quarta (18) para erguer a taça.



Triunfo dos gaúchos pela diferença mínima levará a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que não há gol qualificado na competição.