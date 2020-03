Artilheiro do Cearense, Cléber deve decidir futuro nesta quarta-feira; Ceará e Fortaleza na disputa

O atacante Cléber, artilheiro do Campeonato Cearense, rescindiu contrato com o Barbalha e chega à capital nesta tarde para definir seu destino. O jovem de 23 anos vai se reunir com representantes do Ceará para escutar a proposta. Além do Vovô, Fortaleza, Ferroviário, Goiás e Vasco tem interesse no atleta, de acordo com o presidente da Raposa dos Verdes Canaviais, Lúcio Barão.

Em 13 jogos no estadual, Cléber marcou 7 vezes até o momento. O atacante teve passagens pelo Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Concórdia e Guarany de Sobral antes de voltar à Raposa. O próximo compromisso do Barbalha é diante do Ceará, na 6ª rodada do Cearense, dia 25 (quarta-feira), no Inaldão.

No Vovô, o jovem de 23 anos seria o 15º reforço alvinegro em 2020 e o 3º centroavante. O técnico Enderson Moreira já conta com Rodrigão e Rafael Sóbis.