Argel explica empate do Ceará por falta de entrosamento: "Resultado é justo"

O Ceará ainda não venceu sob o comando de Argel Fucks em cinco partidas, com aproveitamento de 26,66%. Na estreia de 2020, o Vovô até abriu 2 a 0 no placar diante do Frei Paulistano/SE, mas ficou no empate no estádio Presidente Vargas (PV) pela Copa do Nordeste. O técnico justificou o resultado pela falta de ritmo e de entrosamento da equipe alvinegra.

"O 1º tempo foi muito bom. Agora, como eu disse, é um time novo, jogadores que precisam buscar entrosamento. O adversário se beneficiou do ritmo de jogo. Não conseguimos ter a sustentação que tivemos no início. Sobre a bola parada, é uma jogada forte que alertamos e trabalhamos. Tivemos, após tomar o empate, a bola do jogo para fazer o 3 a 2, mas não conseguimos. Não temos o que lamentar, o resultado é justo. O adversário teve volume e se beneficiou dos nossos erros coletivos", explicou.

O lance em questão foi protagonizado pelo atacante Leandro Carvalho, que desperdiçou chance à queima-roupa com o goleiro Andrade. O atleta, no entanto, iniciou no banco de reservas. O time titular foi formado por: Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vinícius, Felipe Silva; Rogério e Rodrigão. Argel argumentou que a base deve ser mantida nos próximos jogos da temporada.

"A minha convicção de equipe é que, quanto mais você jogar, melhor fica. Os ajustes que a gente precisa fazer têm uma sustentação melhor. Todo começo de temporada com grandes jogadores sempre demora um pouquinho para encaixar. A tendência é de mexer menos na equipe. Temos de pensar no jogo de quarta-feira. Se algum jogador sentir um trauma, é outra coisa. Só vou ter padrão de jogo se não mudar o time", finalizou.

O próximo compromisso do Vovô é quarta (29) pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense. O duelo no PV, às 20 horas, é contra o Ferroviário. Pelo Nordestão, o time tem pela frente o Fortaleza, no primeiro Clássico-Rei do ano, às 18h na Arena Castelão.