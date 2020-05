Arena Castelão poderá receber final da Copa Sul-Americana até 2023, garante Conmebol

A Arena Castelão, em Fortaleza, poderá ser palco da final da Copa Sul-Americana até 2023. Quem divulgou a possibilidade foi a própria Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), organizadora da competição, nesta quinta-feira (14).

Através das redes sociais, a entidade divulgou uma lista com 15 estádios que têm possibilidades de sediar a partida que definirá o campeão do torneio nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Além da Arena Castelão, outros seis estádios no Brasil estão na lista: Maracanã (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasília), Arena da Baixada (Curitiba), Beira Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife) e Arena Fonte Nova (Salvador).

Outros tradicionais estádios do continente estão na lista, como La Bombonera, do Boca Júniors, e Monumental de Nuñez, do River Plate, ambos em Buenos Aires.

Processo seletivo

O processo seletivo será da seguinte forma: Cada representante será entrevistado por videoconferência para elaboração do Dossiê de Candidatura, a ser entregue no dia 29 de maio. A Direção de Competições de Clubes da Conmebol informou que será realizado um workshop por videochamada com cada postulante, nos dias 25 e 26 de maio, para definir conceitos das finais e tirar todas as dúvidas para a elaboração do Dossiê de Candidatura.

Quando apresentado o Dossiê de Candidatura de cada sede, a entidade avaliará as informações, as garantias enviadas e apresentará uma proposta de finalistas para o Conselho da Conmebol, que definirá as cidades que continuarão na disputa para receber as finais.

As cidades finalistas serão inspecionadas presencialmente quando houver condições para viajar pela América do Sul e, após as visitas de inspeção, novamente serão apresentados os relatórios ao Conselho do ente reitor do futebol sul-americano, que tomará a decisão final sobre as sedes.

Arena Castelão

Reformulado para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão recebeu seis jogos no Mundial, incluindo dois da Seleção Brasileira. Além disso, foi palco também da Copa das Confederações, no ano anterior, inclusive recebendo a semifinal entre Espanha x Itália, que teve triunfo dos espanhóis nos pênaltis.

Em 2020, recebeu o duelo entre Fortaleza x Independiente, pela 1ª fase da Copa Sul-Americana.