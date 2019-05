Após vitória, Corinthians e torcedor doam comida e água aos jogadores do Deportivo Lara

Depois de ter vencido o Deportivo Lara por 2 a 0, na noite da última quinta-feira (23), em Itaquera, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians e um torcedor tiveram uma atitude incrível. O time paulista doou água e fruta aos adversários, enquanto o corintiano forneceu 60 sanduíches aos atletas.

Atravessando uma profunda crise política e humanitária, o problema na Venezuela atinge, além de toda a população do país, as equipes do futebol. O Deportivo Lara, equipe da cidade Cabudare, chegou na capital paulista sem levar nada para a alimentação dos atletas.

Sabendo da situação, o Timão doou água e frutas enquanto Léo Rizzo, torcedor alvinegro do camarote Fiel Zone, deu 60 sanduíches ao time da Venezuela. A atitude, que aconteceu após o jogo no vestiário da equipe, emocionou os jogadores que choraram quando receberam os alimentos.

Histórico

Não é a primeira vez que uma equipe brasileira tem uma bela ação solidária com os nossos vizinhos. Ainda em 2019, o Cruzeiro doou itens de higiene para uma instituição de caridade venezuelana que cuida de crianças e adolescentes. O ato aconteceu antes da partida contra o Deportivo Lara, pela Copa Libertadores. No ano passado, além do Corinthians, o Grêmio também fez doações quando esteve no país.

No jogo, o Corinthians venceu o Deportivo Lara por 2 a 0. Vagner Love e Gustagol, ex-Fortaleza, marcaram de cabeça na vitória paulista e ajudaram a encaminhar a classificação para as oitavas de final onde enfrentará Cerro ou Montivide Wanderers.