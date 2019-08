Após interesse do Barbalha, goleiro Bruno é anunciado por time mineiro

O interesse do Barbalha em contratar o goleiro Bruno não se concretizou. Nesta terça-feira (27), o Poços de Caldas FC, time de Minas Gerais, anunciou oficialmente a contratação do arqueiro, que já posou com a camisa do novo clube.

De acordo com o Globoesporte.com, Bruno se juntará em breve ao elenco do time mineiro, que disputará a terceira divisão do Campeonato Mineiro no segundo semestre do ano que vem.

Em contato com a reportagem, a advogada Mariana Migliorini, que representa o goleiro Bruno, confirmou o acerto, mas disse que o goleiro deve treinar em Varginha e que, em caso de jogos fora da cidade, apresentará um pedido à Justiça.

INTERESSE DO BARBALHA

O Barbalha, time que disputará a Primeira Divisão do Campeonato Cearense no ano que vem, estava negociando a contratação do goleiro Bruno Fernandes para 2020. O clube abriu uma enquete por meio de rede social para perguntar se a torcida aprovava a contratação do goleiro para o estadual de 2020.

Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu sem ser julgado em segunda instância.

"O Barbalha Futebol Clube acredita no potencial do profissional Bruno Fernandes de Souza, e tem a plena certeza de sua recuperação e na reintegração dentro da sociedade e no futebol, nós que fazemos o esporte dentro de um país que passa por mudanças políticas e comportamentais não podemos esquecer a nossa essência maior de uma povo generoso e acolhedor, principalmente o povo Nordestino", havia postado o clube em rede social.