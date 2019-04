Após eliminação, Lisca admite que estratégia de escalar reservas foi errada

O Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste após a derrota por 2 a 0 para o Náutico no Castelão, em jogo único pelas quartas de finais atuando com um time reserva. A decisão do técnico Lisca, em conjunto com departamento físico e jogadores, foi bastante criticada pela torcida, que deixou o estádio na bronca. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico admitiu que a responsabilidade era dele e que a estratégia de escalar os reservas foi errada.

"A equipe fugiu do nosso padrão. Em um erro nosso saiu o primeiro gol do Náutico e o segundo gol foi consequência de a gente se atirar e estamos desorganizados. A nossa estratégia não funcionou. Agora é lamber as feridas e se preparar para quarta-feira (contra o Floresta pelo Estadual). A questão do desgaste pesou para escalarmos esta equipe. Tivemos uma conversa com todas as áreas do clube, com os próprios jogadores, e a nossa estratégia foi essa e depois do resultado podemos dizer que ela foi errada porque nós perdemos e não conseguimos nossa vaga na semifinal. Eu sou o treinador e a responsabilidade é minha".

Sobre as vaias e a reclamação do torcedor quanto ao desempenho do time e a escolha de um time reserva, Lisca afirmou que "faz parte da nossa vida". "O torcedor veio, quero parabenizá-lo, fez a parte dele e quem não fez fomos a gente. Clube, comissão técnica e jogadores. Não conseguimos dar o retorno que o torcedor esperava".