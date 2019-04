Ceará perde para o Náutico/PE em casa e dá adeus à Copa do Nordeste

O Ceará entrou com os reservas contra o Náutico e não se deu bem. O Timbú venceu por 2x0 e está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste.

O jogo

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Ceará tentou pressionar no início e até colocou uma bola na trave com João Lucas, mas a pressão não durou muito.

Do outro lado, o Náutico parecia confortável com o resultado. Com linhas de defesa baixas, o Timbú só se arriscava nos contra-ataques. A única chance clara dos pernambucanos veio com Odilávio, que chutou de longe e obrigou Richard a uma bela defesa.

Ainda deu tempo para Wescley sair machucado para dar lugar a Chico. No mais, jogo sem muitas emoções na etapa inicial.

O segundo tempo foi desastroso para o Ceará. Time sem organização tática e sem conseguir encaixar jogadas ofensivas.

Com isso, o Náutico começou a gostar do jogo e colocou, até, bola na trave. Aos 30, o castigo veio. Thiago cruzou e Valdo tocou contra. A bola morreu no fundo das redes. 1x0 para o Náutico.

Depois disso, o Ceará pressionou na base do abafa. Lisca lançou Ricardo Bueno para jogar junto com Roger para apostar na bola aérea.

Ainda deu tempo do Náutico marcar o segundo e matar o jogo. Thiago saiu em contra-ataque fulminante e deu números finais à partida. 2x0 e Náutico classificado.

Próximo compromisso

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 21h30, contra o Floresta na Arena Castelão. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Cearense. O jogo de ida terminou empatado por 2x2.