Neymar está fora da Copa América de 2019. Atuando no amistoso da seleção brasileira contra o Catar, nesta quarta-feira (5), o atacante sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi cortado da lista de convocados durante a madrugada. A Conmebol informou que o técnico Tite tem até o dia 13 de junho para anunciar um novo nome para a lista. Com tantas opções, quem você acha que merece ser chamado para o torneio? Vote!