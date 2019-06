Andressa Alves sente lesão muscular e está fora da Copa

A seleção brasileira feminina de futebol terá um importante desfalque de última hora para a partida decisiva contra a Itália nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes, na França, pela terceira e última rodada do Grupo C. A atacante Andressa Alves sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora do duelo. Em seguida, a atleta postou em suas redes sociais que está fora também do resto da competição.

Durante o treinamento de segunda-feira, a jogadora deixou a atividade com dor aguda na região posterior da coxa esquerda. Andressa Alves foi examinada pelo departamento médico e iniciou crioterapia analgésica. Na manhã desta terça, ela foi submetida a um exame de imagem, onde foi confirmada a lesão do músculo semimembranoso na coxa esquerda.

No comunicado oficial da CBF para falar da lesão de Andressa Alves, não há informações sobre quem o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, irá escalar como a substituta da atacante. O time já não pode contar com a volante Formiga, de 41 anos, que está suspensa por ter recebido dois cartões amarelos. Andressa jogará no seu lugar.

O Brasil enfrenta nesta terça-feira a Itália, líder do Grupo C, e pode avançar até mesmo com uma derrota, dependendo da combinação de resultados nos outros grupos. No mesmo horário, a Austrália encara a Jamaica, lanterna da chave, e deve confirmar a sua classificação.

Assim, a seleção de Vadão pode ser primeira do grupo se vencer a Itália por dois ou mais gols de diferença e se as australianas não golearem as suas adversárias. Vitória ou empate da seleção brasileira garante a vaga sem necessitar fazer contas. Uma nova derrota, no entanto, levará a classificação para o saldo de gols.