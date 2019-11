Análise: torcidas de Leão e Vovô em alta

Uma das atrações da Série A do Campeonato Brasileiro em 2019, sem dúvida, são as participações de Fortaleza e Ceará, com a grande rivalidade entre eles e a presença marcante de suas fanáticas torcidas nas arquibancadas.

E 32 rodadas depois, os dois representantes cearenses, mesmo não ocupando a parte de cima da tabela, põem o Estado na liderança em média de público na Série A.

Juntos, Ceará e Fortaleza levaram uma média de 28.213 pagantes à Arena Castelão, à frente da Bahia (27,459), de São Paulo (26.432), de Rio de Janeiro (26.250) e Minas Gerais (18.042). Os números são do GloboEsporte.com.

O Castelão foi o estádio que mais recebeu jogos neste Campeonato, 32 no total, superando o Maracanã, com 30. Mesmo com capacidade reduzida para 52 mil pessoas, o palco já recebeu 902.823 torcedores na competição, o 2º maior número, atrás do Maraca (1.112.094).

No ranking de público pagante, o Leão do Pici aparece em 3º (média de 31.768), tendo levado 508.283 ao estádio. Já o Ceará fica em 7º (média de 24.659), com 394.540 torcedores tendo comparecido às partidas. O líder nesse quesito é o Flamengo (54.484), mas os números de Vasco (18.145), Fluminense (18.238) e de Botafogo (14.364) diminuem a média do Estado do Rio de Janeiro.

São Paulo mantém média similar em três das quatro equipes na Série A (Corinthians, São Paulo e Palmeiras têm média combinada de 31.411). No entanto, o Santos possui a 3ª menor média do Brasileirão (10.239), contraste que diminui média do Estado.

Os números do Estado do Ceará são ainda mais relevantes se compararmos com estados com o mesmo número de representantes, com quatro dos maiores clubes do Brasil: Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As médias de público de Inter (9ª) e Grêmio (12ª) são menores que da dupla cearense, assim como de Cruzeiro (8ª) e Atlético/MG (14ª).

Maiores públicos

O time carioca, líder da Série A, tem os 10 maiores públicos da competição, com o recorde sendo 65.649 pagantes contra o CSA, no Maracanã.

Vovô e Leão também detêm jogos entre os 15 maiores públicos: o Vovô tem o 13º, com os 49.809 contra o Santos no Castelão, enquanto o Leão tem o 15º, os 49.101 contra o Flamengo, também no Gigante da Boa Vista.

E a hegemonia cearense tem tudo para ser mantida, restando seis rodadas para o fim da Série A. Leão e Vovô ainda terão três jogos como mandantes. O Ceará ainda recebe o São Paulo na 34ª rodada, Athletico/PR na 36ª, e Corinthians na 37ª, com potencial para grandes públicos pelo caráter decisivo dos jogos.

Da mesma forma acontece para o Leão, com jogos diante do CSA, na 33ª rodada, Santos na 35ª e Bahiana 38ª.



Elogios

E com tanto apoio nas arquibancadas, técnicos e jogadores rasgaram elogios às duas torcidas cearenses.

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, elogiou os espetáculos e apoio nas arquibancadas. “A festa que as torcidas fazem é diferente de tudo o que já vi na minha carreira. Se um turista vem pra cá e assiste a um Fortaleza x Ceará, tem a chance de acompanhar um dos maiores espetáculos do Brasil. Acho fundamental a presença dos dois clubes na primeira divisão. A diferença é gritante quando temos o apoio da torcida leonina”.

O técnico do Ceará, Adilson Batista, também elogiou o torcedor pelo que viu no Clássico-Rei. “Quero parabenizar, de coração. Mosaicos e atmosfera bonitos. Aceitei vir para o Ceará por ser um time de massa, com uma torcida apaixonada”, disse ele.