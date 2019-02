Foi curta a passagem do atacante Wesley, ex-Fortaleza, pelo Altos, do Piauí. O atleta teve seu desligamnento confirmado pelo presidente do clube piauisense, Warton Lacerda, que alegou "divergências e problemas extracampo".



Ao globoesporte.com, Warton Lacerda ainda explicou que Wesley não teria se encaixado no perfil de filosofia do clube, embora reconheça "a elevada qualidade técnica do jogador".

Wesley chegou a jogar em apenas uma partida do Altos na temporada, quando o Jacaré empatou em 1 a 1 com o 4 de Julho, em Piripiri. O atacante passou apenas 47 minutos em campo.

Wesley foi apesentado como novo reforço do Altos no último dia 15. Logo depois, o atacante teve sua rescisão de contrato com o Fortaleza publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O Tricolor do Pici informou à reportagem que o atacante se desligou do clube em definitivo.