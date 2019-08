Imperatriz e Ferroviário se enfrentam pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra precisa, a todo custo, da vitória para se manter vivo e voltar à disputa de vaga no mata-mata da Terceirona. Com cinco derrotas seguidas, o Ferrão quer reverter a situação ruim doclube, que está fora do G-4.

Acompanhe todos os detalhes na transmissão da Verdinha 810, com narração de Dênis Medeiros, direto da cidade de Imperatriz.