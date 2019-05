Nova formação em teste no Vovô

Os treinadores, mesmo fixando uma formação titular, não deixam de testar mudanças táticas e outras formações nos treinamentos, visando alternativas para os jogos. E no Ceará, o técnico Enderson Moreira admitiu que a dupla Bergson e Ricardo Bueno pode ser uma carta na manga para a sequência da Série A, seja iniciando um jogo, como em momentos de uma partida, para mudar um resultado.

O segundo cenário ocorreu no duelo contra o Avaí, na Ressacada, na última segunda-feira (27), com os dois juntos em campo para reverter o resultado adverso no 2º tempo. E deu certo. O Vovô virou a partida para 2 a 1, com o time ganhando mais força ofensiva.

Bergson, que iniciou o jogo como centroavante, foi para a ponta com a entrada de Ricardo Bueno. Deu assistência precisa para o atacante, que bateu para fora. Mas Bueno se redimiu em seguida, dando belo passe de cabeça para Thiago Galhardo virar o jogo.

"Existe a possibilidade de iniciar com os dois. Fizemos treinamentos anteriormente com essa possibilidade. Embora não seja o modelo ideal para todos os jogos, é possível sim. Podemos criar um mecanismo bom de jogo com ambos, fazer funcionar bem, com dois jogadores mais atacantes e centroavantes", explicou Enderson.

Surpresa?

Com a equipe do Vovô melhorando em campo após a entrada de Ricardo Bueno e Bergson mantido na ponta, a possibilidade de mudança é plausível já diante do Santos amanhã, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro.

Afinal, Leandro Carvalho não esteve bem e foi substituído, com Bergson fazendo a função dele e Ricardo Bueno jogando centralizado.

O técnico admitiu que não se prende a formações. "Eu não tenho essa coisa de repetir. Sempre estou avaliando as possibilidades táticas. Se mudarmos contra o Santos, devemos mudar muito pouco".