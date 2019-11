Meia Maratona encerra campanha "Academia da Vida" neste domingo

Uma meia maratona marcará o fechamento da "Academia da Vida", projeto idealizado para ajudar crianças e adolescentes com câncer no Estado do Ceará. A prova será neste domingo (10), com largada a partir das 6 hs, no Shopping RioMar Papicu, em Fortaleza.

A iniciativa segue com o propósito de arrecadar alimentos para ajudar as crianças do Lar Amigos de Jesus, instituição sem fins lucrativos que ajuda exatamente crianças e adolescentes com câncer vindas, em boa parte, do interior e de outros estados brasileiros.

O evento, com seis mil inscritos, terá quatro percursos definidos: 21 km, 10 km, 5 km e 2 km. A entrega dos kits para a Meia Maratona Rede Uniforça de Supermercados vai até hoje.

Assessorias e grupos de corrida já receberam os seus kits. O público em geral consegue retira-los até este sábado (9). O endereço e os horários podem ser conferidos no portal de inscrição (https://esportecorrida.Com.Br/v1/detalhe_evt.Php?a=MjE4).

Ação social

A Meia Maratona vai premiar os cinco primeiros lugares de cada categoria com prêmios em dinheiro que variam de R$ 3 mil a R$ 300.

O evento encerra a "Academia da Vida", iniciativa que disponibilizou por três meses esteiras ergométricas localizadas no piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza e nos demais mercantis da Rede Uniforça para que as pessoas pudessem correr nelas o máximo de tempo possível.

Além da arrecadação de alimentos, foi também uma forma de incentivar que a população investisse uma parte de seu tempo na própria saúde através da prática de uma atividade física.

Para cada quilômetro percorrido na esteira, um quilo de alimento foi doado para o Lar Amigos de Jesus. No final, ao todo, foram arrecadados cerca de 40 toneladas de alimentos.