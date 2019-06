Mateus Gonçalves volta a ser titular no ataque do Vovô

O atacante Mateus Gonçalves foi uma das contratações do Ceará de maior expectativa, por ser de uma função específica no ataque: a velocidade. Mas ele pouco pôde mostrar seu futebol no Vozão por uma lesão muscular logo após sua estreia contra o Atlético/MG ao entrar no 2º tempo no jogo pela 3ª rodada da Série A.

E um mês depois, recuperado, Mateus voltou a jogar pelo Ceará, poucos minutos contra o Santos, é verdade, mas ao estar já 100% fisicamente, poder ser uma das novidades no time titular do Vovô contra o Vasco, amanhã, às 19h15, pela 9ª rodada da Série A.

Isso porque o técnico Enderson Moreira tem dado oportunidades a diferentes jogadores no ataque e tem uma lacuna no setor direito, devido à má fase de Leandro Carvalho, testando o jovem Rick contra o Bahia. Mas com o jovem jogador ainda se adaptando ao nível da Série A, Mateus pode ganhar uma chance.

Ele admite ansiedade em finalmente iniciar um jogo como titular. "Eu cheguei muito ansioso para jogar pelo Ceará, com grande expectativa e me lesionei. Agora estou recuperado, 100% fisicamente e com expectativa lá em cima de jogar, de ter uma oportunidade", conta ele.

Mateus diz não ter pressa, mas sabe que pode ajudar o Ceará diante do Vasco no Rio de Janeiro. "Eu estou à disposição para auxiliar o Enderson (técnico). Ele não deu nenhuma pista, mas estamos aí. Mais cedo ou mais tarde devo iniciar como titular. Quero jogar bem, os 90 minutos".

Possível

O técnico Enderson Moreira afirmou ser possível contra o Vasco a utilização de Mateus como titular, admitindo que não o lançou antes por ele ter se lesionado.

"O Mateus é um jogador que, se não tivesse tido a lesão, provavelmente, teria iniciado um jogo. É possível sim ele iniciar, estamos avaliando. Temos boas opções e se não for agora, em breve teremos o Mateus começando um jogo".