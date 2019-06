Marta se torna maior artilheira em Copas, e Brasil avança às oitavas

No futebol, o amor transpõe barreiras geográficas. Ontem, em Fortaleza, os olhos se voltaram para a vitória da Seleção Brasileira diante da Itália, por 1 a 0, em Valenciennes. Mais que a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina, a mulherada presente em um dos bares da cidade que estão transmitindo os jogos do Brasil assistiu à Marta bater uma marca histórica: é a maior artilheira em Copas do Mundo, com 17 gols entre mulheres e homens, ultrapassando o alemão Miroslav Klose.

"O futebol feminino tem estado em ascensão. Acredito que nós, mulheres, temos de apoiar", afirmou a advogada Wedla Godinho, de 31 anos, que foi assistir ao jogo da Seleção no Serpentina Bar.

O Brasil, nas oitavas de final, vai enfrentar Alemanha ou França, adversários dificílimos no cenário internacional. No entanto, Wedla, que também joga futebol, confia no potencial das brasileiras. "Marta, Cristiane, Debinha, Formiga... São nomes importantíssimos na Seleção, que podem fazer a diferença, assim como nossa goleira Bárbara", completou a torcedora.

Futebol e luta

Na festa que as torcedoras fizeram, o futebol é uma bandeira de luta por igualdade de gênero. Fora das quatro linhas, as mulheres ficaram responsáveis, em Fortaleza, pela música e pela culinária. A chef Bia Leitão comentou sobre a mobilização. "Acho que, dentro do mercado de chefs de cozinha, nós ainda somos minorias em relação aos homens, assim como no futebol. Acho que é importante estar se posicionando, numa luta diária".

Na entrevista pós-jogo, a atacante Marta se emocionou. "Esse recorde é nosso, de todas nós mulheres que lutamos constantemente por melhoria em todos os setores. Eu divido com todas vocês que lutam e batalham e ainda têm que provar que é capaz de desempenhar qualquer tipo de atividade", comentou a eleita melhor em campo pela Fifa em seis oportunidades.

A Seleção Brasileira terminou a 1ª fase da Copa com seis pontos, resultado de duas vitórias e uma derrota.