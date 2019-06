Com gol de Marta, Brasil vence Itália e avança às oitavas da Copa do Mundo feminina

O Brasil está classificado às oitavas da Copa do Mundo feminina. Com gol de Marta, de pênalti, a seleção venceu a Itália por 1 a 0, neste terça-feira (18), e garantiu a terceira posição do Grupo C, com seis pontos - mesma pontuação da Austrália, mas saldo de gols inferior. O chaveamento terminou com a Jamaica eliminada.

Na próxima fase, a seleção enfrenta França ou Alemanha. O adversário será definido com o fechamento da terceira rodada. Caso o time francês, o jogo será domingo (23), às 16h. Já se a combinação indicar o time alemão, a partida vai para sábado (22), às 12h30.

Gol histórico

Marta chegou ao 17ª gol em Mundiais ao deslocar a goleira italiana Giuliani e finalizar no canto esquerdo. O lance entrou para a história da Fifa pois fez a brasileira se tornar a maior artilheira de Copas do Mundo, tanto masculino quanto feminino. A marca era do alemão Klose, que balançou as redes 16 vezes.

A história foi escrita nessa cobrança de pênaltis!



No momento em que a bola morreu no fundo das redes, a Rainha Marta se tornou a MAIOR ARTILHEIRA DAS COPAS! 👑⚽🇧🇷



Parabéns, craque! #GuerreirasdoBrasil #JogaBola pic.twitter.com/7yUUF3Svwu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 18 de junho de 2019

Ficha técnica

Brasil 1x0 Austrália

Local: Stade du Hainaut, em Valenciennes (FRA)

Árbitra: Lucila Venegas (MEX)

Assistentes: Mayte Chavez (MEX) e Enedina Caudillo (MEX)

Cartões amarelos: Letícia e Kathellen; Elisa Bartoli

Gols: Marta, aos 28 minutos do segundo tempo (BRA)

Brasil: Bárbara; Letícia (Poliana), Kathellen, Mônica e Tamires; Thaisa, Andressinha, Marta (Luana); Ludmila, Cristiane (Bia Zaneratto) e Debinha. T.: Oswaldo Alvarez

Itália: Laura Giuliani; Alia Guagni, Sara Gama, Elena Linari e Elisa Bartoli (Lisa Boattin); Aurora Galli, Manuela Giugliano e Valentina Cernoia; Valentina Giacinti (Valentina Bergamaschi), Cristiana Girelli (Ilaria Mauro) e Barbara Bonansea. T.: Milena Bertolini