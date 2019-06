Leão quer vencer Cruzeiro para ficar fora do Z-4 na parada da Série A

Após 17 dias longe de casa e enfrentando uma sequência de jogos onde estavam incluídos clubes que disputam a Taça Libertadores, como Athletico/PR, Flamengo e Grêmio, o Fortaleza volta ao aconchego de sua torcida, na Arena Castelão. O adversário de hoje é outra grande pedreira da Série A, o Cruzeiro, pela 9ª rodada da competição.

O Leão do Pici nem teve tempo de comemorar com a sua torcida o título da Copa do Nordeste, tão importante para o clube, mas que ficou um pouco ofuscado por três derrotas seguidas.

O dinamismo do futebol não permite estacionar nas derrotas nem dormir nos louros da vitória, de tal modo que uma obrigação se impõe aos tricolores: vencer o Cruzeiro, às 21 horas de hoje, no Castelão, para sair da zona de rebaixamento da Série A.

O Tricolor do Pici tenciona passar o período da Copa América, um mês, fora dessa zona, pois teria a tranquilidade para fazer uma remontagem no planejamento. O ambiente vitorioso se estenderia por 32 dias, quando viria o seu jogo seguinte, contra o Avaí/SC, também na capital cearense.

Fator casa

Os jogadores sabem que, jogando em casa, há maiores chances de superar um time tradicional como o Cruzeiro, pelo incentivo que é dado pela torcida. A propósito, aproveitando o Dia dos Namorados, o clube liberou meia-entrada para as mulheres em qualquer local do estádio. O fator casa passa a ser fundamental na busca por essa vitória.

O Fortaleza disputou, em 2019, 20 jogos na Arena Castelão, conseguindo 11 vitórias, sete empates e duas derrotas. Uma para o Atlético Cearense, pelo Estadual e a outra para o São Paulo, pela Série A. O aproveitamento do Leão em casa é de 66,66%

Desfalques

Apesar de todo esse ambiente favorável, o técnico Rogério Ceni não terá a sua força máxima para tentar a vitória como esperava: dois desfalques importantes são os atacantes Edinho, lesionado no músculo adutor da coxa, e Osvaldo, expulso contra o Grêmio. Para completar, o centroavante Wellington Paulista é dúvida para esse jogo, sentindo dores na panturrilha. Como ele estava em fase final de recuperação, não será surpresa se figurar no banco de reservas.

Cruzeiro

O Cruzeiro treinou no CT do Floresta, na tarde de ontem, com portões fechados; entretanto, sabe-se que o técnico Mano Menezes também conta com vários desfalques, como os laterais Edilson e Orejuela; o lateral-esquerdo Egídio, com dengue; o volante Lucas Silva, o meia Rodriguinho e o atacante Fred.

Ficha técnica - Fortaleza x Cruzeiro(Campeonato Brasileiro - Série A - 9ª rodada). Local: Estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Data: 12 de junho de 2019. Horário: 21 horas.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC). Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eder Alexandre (SC).

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Nathan Ribeiro e Carlinhos; Felipe, Juninho e Marlon; Romarinho, Kieza e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel;Sassá. Técnico: Mano Menezes.

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Jornal Diário do Nordeste (Tempo Real). GloboEsporte.com/CE e Premiere.