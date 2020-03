Jogos Olímpicos de Tóquio devem ser em abril de 2021

A imprensa japonesa já dá como certo: os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados em abril de 2021. A nova data ainda não foi confirmada oficialmente pelos organizadores japoneses e o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Uma força-tarefa foi montada logo após o anúncio do adiamento da Olimpíada, na última terça-feira (24), para estudar as possíveis novas datas para os Jogos. O trabalho tem se tornado um grande quebra-cabeça devido à logística do evento. O COI havia se pronunciado sobre um prazo de três semanas para definir a data.

Calendário disponível

Segundo os jornais locais, o mês de abril surgiu como opção principal porque teria mais disponibilidade em relação aos outros meses de 2021 para reunir atletas de todo o mundo e de 50 diferentes modalidades.

O periódico japonês Nikkei explicou que o COI tomará uma decisão final sobre as novas datas após consultar os organizadores japoneses e as federações esportivas envolvidas. Mas que essa possibilidade foi analisada através de videoconferência com a participação do presidente do COI, Thomas Bach.

Vagas mantidas

O Comitê informou ontem que todos os atletas que já se classificaram para a Olimpíada de Tóquio têm garantidas suas vagas no próximo ano. São esperados 11 mil atletas para as diferentes competições. E, assim como as vagas de quem se classificou permanecem, as que ainda estão em aberto seguem as mesmas.

A pandemia do novo coronavírus tem mudado por completo o calendário esportivo pelo mundo. Inúmeras competições foram adiadas ou canceladas. Com isso, não se podia fazer outra coisa, que não adiar também os Jogos Olímpicos de Tóquio.

O adiamento, que resultou um grande golpe para o Japão (investiu US$ 12 bilhões na preparação dos Jogos), aliviou os atletas, preocupados com a Covid-19 e com o pouco tempo de preparação.