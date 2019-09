Horizonte vence na prorrogação e elimina Ceará do 2º turno

O Horizonte é o primeiro finalista do 2º turno do Campeonato Cearense de Futsal. O Galo do Tabuleiro eliminou o Ceará na prorrogação, no Ginásio do Vozão, na partida de volta realizada ontem à tarde, após perder no tempo normal, por 2 a 1. No jogo de ida, o Horizonte já tinha vencido por 4 a 1.

O marcador levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o Vovô tinha a vantagem do empate por ter melhor campanha no Cearense, mas perdeu por 1 a 0, gol de Itambé. Com o resultado, o Galo do Tabuleiro deu o troco da eliminação que sofreu para o mesmo Ceará nas quartas de final do 1º turno, quando saiu derrotado.

Com isso, o Horizonte impediu que o Vovô tivesse a possibilidade de ganhar também o 2º turno e fosse "campeão arrastão", depois de ter vencido o 1º turno ao bater o Eusébio.

Agora, o Horizonte vai enfrentar o vencedor de Pires Ferreira e Eusébio, que disputam a outra semifinal.

Na partida de ontem, a torcida incentivou o Alvinegro a ir para cima. Contudo, quem saiu na frente foi o Horizonte, com gol marcado por Jaderson. Os donos da casa aproveitaram a pressão vinda das arquibancadas para empatar com Lelê e virar através de João César. Apesar de levar o confronto para a prorrogação, o Ceará saiu de quadra eliminado do 2º turno.