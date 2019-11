Gabriel Ribeiro e Wilson Silvino compartilham amor pela Vela

Gabriel e Wilson se conhecem desde cedo na vida. Os dois compartilham o amor pelo mar, e o talento para velejar. Não custou, formaram dupla e acumularam muitas vitórias. Desde os quatro anos, Gabriel Ribeiro se lançava ao mar do Serviluz e brincava nas ondas. O primeiro hobby foi o surfe. Em 2014, aos 11 anos, conheceu o projeto "Mar de Infância".

O projeto visa trazer jovens do surfe para a vela, e foi assim que Gabriel resolveu participar. Primeiro veio o estranhamento com o esporte, depois a paixão e o desejo de competir.

"Eu e outros garotos entramos achando que tinha a ver com o surfe. Depois descobrimos que era um barquinho com vela. Primeiro estranhei, mas me adaptei e depois de um ano e meio comecei a competir", conta.

Wilson Silvino também compartilhou a dúvida à primeira vista pelo esporte. "No começo não me identificava muito. Nunca tinha visto. Mas depois de um tempo, depois de competir e ganhar todas as regatas, comecei a me empolgar. Descobri que queria mesmo competir", relembra.

Motivados pelas competições e ansiosos por vitórias, os dois intensificaram os treinos e tiveram resultados. Entre as competições, duas se destacaram: Copa da Juventude de 2017 e Campeonato Brasileiro deste ano.

A competição disputada em Recife está na memória de Gabriel. A dupla saiu de lá com um resultado importante. Ficaram em quarto na classificação do Nordeste e em 19º no ranking geral. "Foi o campeonato em que mais aprendi. Um clima diferente, mas dei trabalho", compartilha.

Em 2019 a dupla foi campeã brasileiro jovem na Paraíba. A marca serviu para dar uma confiança a mais para ambos e a motivação para os treinos só aumentou.

Durante os dias 22, 23 e 24 de novembro, os atletas irão participar da Copa Elos de Vela, mas não como dupla. O evento traz a vivência náutica para o público e apresentação de embarcações a vela. A programação promove arte, inovação social e esporte.

Competição

A decisão por competir separados se deu por questões práticas. Foi preciso separar os dois para reduzir o peso na embarcação. Mesmo assim as duas duplas treinam no mesmo local e trocam experiências. Gabriel fará parceria com Liandro Lopo e Wilson com Enrique Félix.

"Estou com expectativa muito boa. Serão uns 30 competidores, uma classe nova. Estou bem positivo, treinando e isso é o importante. Estou tentando passar para o meu aluno e companheiro tranquilidade. Quero aproveitar o máximo e passar também confiança. Precisamos controlar a ansiedade para ir bem, estou sentindo que ele está legal", destaca Gabriel.

A disputa será a primeira vez dos atletas competindo na modalidade Dingue. Um veleiro menor e mais estável do que eles estão habituados, o Hobie Cat, um catamarã de pequeno porte e muito veloz.

"Essa modalidade é nova. Nunca tinha treinado para valer nesse barco. No geral, estou ansioso, porque vai minha primeira competição nesse barco", comenta Wilson.

Para o desafio, os atletas dividem o desejo se fazer bonito e estão pisando fundo, treinando todos os dias.

Já para o futuro, os dois têm planos distintos. Wilson deseja construir uma carreira na Marinha, já Gabriel, seguirá em busca de uma formação superior na área da Educação Física e quer continuar ensinando crianças a velejar através do projeto que lhe apresentou o esporte que o faz feliz.