Fortaleza x São Paulo será com torcidas separadas, apesar de amigas

As torcidas de Fortaleza e São Paulo terão que assistir ao jogo entre as duas equipes, no domingo (12), às 19 horas, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, separadas. Mesmo sendo aliadas e possuírem um ídolo em comum, o técnico Rogério Ceni, as torcidas somente se unirão - alguns deles, inclusive - na hora de montarem o mosaico de homenagem ao treinador do Leão do Pici e ex-jogador do Tricolor paulista.

Essa decisão de ficarem as torcidas separadas atende às normas nas quais se baseiam os órgãos de segurança que atuarão na partida.

A explicação sobre esse assunto foi dada pelo representante do Fortaleza junto à Federação Cearense de Futebol (FCF), Tahin Fontenele.

"Tem que haver a setorização entre elas, conforme as normas das Polícias Civil e Militar. Elas podem até fazer o mosaico juntas, mas na hora de assistir ao jogo, terão de retornar aos seus lugares", explicou Tahin Fontenele.

Distintas

O idealizador dos mosaicos do Fortaleza, João Paulo de Souza Lima, o Paulinho, esclareceu que a torcida do Fortaleza fará a sua homenagem particular a Rogério, e a do São Paulo, deve trazer os bandeirões usados nos jogos do Tricolor paulista, e que cada um fará a sua homenagem no seu setor respectivo. "Não há problemas entre as duas torcidas, mas fica inviável fazermos essa ação juntos por causa da setorização do estádio, tem umas grades no meio. Eles farão a homenagem de um lado e nós do outro", esclareceu Paulinho do Mosaico.

O ingresso para a torcida do São Paulo custará R$ 100, com meia a R$ 50 e o ingresso mais barato da torcida leonina é R$ 50, com meia a R$ 25.

Surpresas

Do que vai constar a festa, é tudo surpresa, porque a torcida está querendo causar um impacto favorável e deixar o restante dos torcedores na expectativa do que será mostrado na Arena Castelão.

Na reunião de ontem na sede da Federação Cearense de Futebol, com todas as autoridades envolvidas na partida, ficaram definidos vários pontos e, inclusive, o número de policiais da partida contra o São Paulo será o mesmo do jogo frente ao Santa Cruz.

Contra a equipe pernambucana, nesta quinta-feira (9), a partir das 21h30, na Arena Castelão, serão destacados 340 homens da Polícia Militar - o mesmo número a ser utilizado na partida contra o São Paulo, pela Série A. Este será o suporte público para a se gurança nas duas partidas do Tricolor do Pici.

Reforço

A diretoria do Fortaleza ainda não confirmou, mas a qualquer momento deve anunciar a contratação do atacante André Luiz, de 22 anos, por empréstimo junto ao Corinthians. O atleta se destacou na Ponte Preta e já é conhecido do técnico Rogério Ceni,