Fortaleza prepara rodízio contra Confiança para evitar desgaste na Sul-Americana

O roteiro de viagens tricolor ganha um novo capítulo em 2020. Após Bahia, Maranhão e Argentina, a delegação do Fortaleza embarcou para Sergipe, onde encara o Confiança, às 16 horas. A maratona amplia a bagagem e diminui o descanso: é o 6º jogo em fevereiro, ou seja, média de uma partida a cada três dias e meio.

O índice intensifica o potencial competitivo do time, com as disputas de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro, todas previstas em calendário. O contraponto é a necessidade de rodízio para evitar lesões no elenco enxuto.

Como a partida é a última antes do duelo de volta com o Independiente/ARG, na quinta-feira (27), às 21h30, na Arena Castelão, o objetivo é montar uma formação alternativa. Para preservar os velocistas, o técnico Rogério Ceni criou o esquema 4-3-3 com volantes preenchendo o meio-campo e um articulador na frente. Assim, os atacantes de lado são opções apenas na reta final, enquanto o time alterna a transição rápida pela organização.

"Acho que tem que poupar. Podemos perder o jogador por um jogo devido à fadiga ou desgaste físico. Se forçar, podemos perder por dois meses. Então, é mais complicado perder jogador por lesão. Porque para voltar (de lesão) é mais tempo", afirmou Marlon.

O meia vai ganhar oportunidade no plantel. A expectativa é que o time tenha também um sistema de maior contenção, com as presenças de Derley e Nenê Bonilha. No ataque, os atacantes Edson Cariús e Ederson reeditam a dupla que atuou no Estadual.

Dos principais, o zagueiro colombiano Quintero, que está suspenso na Sul-Americana, deve entrar em campo para aprimorar o ritmo. A tônica é a mesma para David. Maior contratação da história do futebol cearense, o atacante não fez pré-temporada no Leão.

FICHA TÉCNICA

Confiança/SE x Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste

Data: 21 de fevereiro

Local: Estádio Batistão, em Aracaju

Árbitro: Jose Henrique de Azevedo Junior (MA)

Confiança: Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Luan e Silva; Amaral, Jeferson Lima e Ítalo Melo; Danilo Pires, Mikael e Reis. T: Daniel Paulista.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Quintero e Carlinhos; Derley, Nenê Bonilha e Marlon; David, Ederson e Wellington Paulista. T: Rogério Ceni.