Fortaleza encara Corinthians buscando cenário positivo para Clássico

A atual situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é minimamente confortável, tendo em vista que o Tricolor chega à 31ª rodada, que se inicia hoje, sem correr riscos de entrar na zona de rebaixamento. Entretanto, está longe de ser totalmente tranquila, já que o time pode ver a distância cair e, aí sim, ficar em situação preocupante. É por isso que, quando pisar no gramado da Arena Corinthians, às 19h30min, o Leão do Pici terá necessidade de pontuar para garantir um cenário mais tranquilo às vésperas do Clássico-Rei do próximo domingo.

Com cinco pontos à frente do Z-4, o Leão do Pici pode, em caso de derrota e dependendo de outros resultados, acabar tendo a vantagem diminuída para somente dois pontos ao fim desta rodada, o que deixaria o cenário bem mais preocupante, sobretudo considerando que domingo enfrentará o rival Ceará em jogo que tudo pode acontecer.

Por outro lado, tem a possibilidade também de ampliar a distância para até oito pontos em caso de triunfo e tropeço dos concorrentes diretos, o que fará o Leão do Pici encarar o maior rival com menor pressão por vitória.

Pela importância, o confronto exige atenção dobrada e concentração ainda maior para não levar gols por desatenções, como ocorreu no último sábado, no empate por 2 a 2 com o Atlético/MG.

"O clima no vestiário foi de derrota (sábado). Pelas circunstâncias da rodada, acabou sendo um bom resultado. Demos mole contra o Galo e contra o Corinthians sabemos que, se bombear, time grande, se tiver oportunidade, mata a gente", disse o atacante Osvaldo, que terá companheiro diferente no sistema ofensivo nesta partida.

Isso porque o atacante André Luís não poderá atuar, já que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Fortaleza e cláusula contratual o impede de jogar contra o Timão.

Com isso, a tendência é que a vaga fique entre Marlon, Matheus Alessandro ou Edinho. Há ainda a possibilidade que Rogério Ceni repita estratégia que utilizou contra o Avaí e faça outras mudanças na equipe, já visando o duelo de domingo contra o Ceará, escalando jogadores que não têm sido titulares com frequência, como os volantes Araruna e Nenê Bonilha.

Timão em crise

Enfrentar adversários que passam por momento conturbado tem sido algo comum para o Fortaleza no Brasileirão. Depois de encarar Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG, todos passando por problemas, o Tricolor enfrenta o Corinthians em situação também turbulenta. Após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Flamengo, no último domingo, a diretoria acabou demitindo o técnico Fábio Carille, e a equipe será comandada hoje pelo interino Dyego Coelho.

Além disso, vem de sequência de oito partidas seguidas sem nenhuma vitória na Série A, e terá desfalques consideráveis, já que Cássio, com dores no quadril, e Fagner, com dores no músculo posterior da coxa direita, não se recuperaram e estão fora do jogo. O atacante Vagner Love, com estiramento na perna direita, é outro desfalque.