Fortaleza é o nordestino com maior média de público nesta década

O retorno do Fortaleza à Série A do Campeonato Brasileiro após 13 anos tem sido marcante para o torcedor leonino em diversos aspectos. Se dentro de campo o time está cumprindo o seu papel até o momento, tendo em vista que ocupa a 14ª colocação e está conseguindo o objetivo de se manter fora da zona de rebaixamento, nas arquibancadas os tricolores têm dado show ainda maior. Prova disso é que o Fortaleza, que apelidou os próprios adeptos de "torcida de leais", é o time do Nordeste com melhor média de público no Brasileirão nesta década.

Na edição 2019, o Tricolor levou um total de 432.576 torcedores nas 14 partidas que realizou como mandante. Com isso, a média é de 30.898 por jogo, segundo levantamento do site Sr.Goool, especialista em estatísticas futebolísticas.

Com o número, o Leão do Pici supera todos as médias de público dos outros times nordestinos que participaram de edições da Série A do Campeonato Brasileiro desde 2010.

Até então, o recorde era do rival Ceará, que no ano passado, terminou o Brasileirão com média de 28.079 pagantes por partida.

Além dos times cearenses, o Bahia aparece com destaque no ranking de públicos, já que em quatro temporadas foi o time nordestino que teve melhor média de público no Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar, porém, que o Fortaleza ainda realizará cinco partidas como mandante na Série A, contra Atlético-MG, Ceará, CSA, Santos e Bahia, respectivamente. Com isso, a média de público ainda deverá oscilar para cima ou para baixo, mas a tendência é que, por se tratarem de jogos decisivos, os torcedores compareçam em bom número no Castelão e elevem ainda mais a média leonina.

Só atrás de gigantes

A presença da torcida do Fortaleza tem sido tão massiva que supera praticamente todos os outros 19 times que disputam o Brasileirão em 2019, ocupando a 4ª colocação no ranking de médias de públicos desta temporada.

O Tricolor só perde para Flamengo, líder do campeonato, sensação do Brasil no momento e que ostenta média de 52.716 torcedores por jogo; Corinthians, que ocupa a 5ª colocação e detém média de 34.803; e São Paulo, que está em 4º na tabela e levou 33.297 por cada partida. Os dois paulistas brigam por vaga de classificação para a Taça Libertadores do ano que vem.

Apesar de contar com o apoio do torcedor nos jogos fora de casa, o Leão do Pici terá que mostrar maturidade e força para conseguir pontuar também longe dos seus domínios. Afinal, agora serão dois jogos seguidos fora de casa, com confrontos contra dois adversários diretos na luta pela manutenção na Primeira Divisão. O primeiro deles já neste sábado (26), contra o Cruzeiro, às 21 horas, no Mineirão.

"Esse é um dos jogos mais importantes por ser confronto direto. Se o Cruzeiro vencer, eles encostam na gente. Nós queremos, cada vez mais, nos afastar da zona de perigo para, aí sim, pensarmos em coisas melhores no campeonato", destacou o atacante Osvaldo, que marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, na última rodada, e será titular no duelo contra a Raposa.

A delegação tricolor embarca no final da tarde de hoje para Belo Horizonte. Amanhã, realizará ainda último treinamento na capital mineira para a partida decisiva de sábado.