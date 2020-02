Ferroviário enfrenta o Barbalha fora de casa

A cada rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, os jogos se tornam ainda mais decisivos, por cada clube atuar apenas 7 vezes. E para o Ferroviário mais ainda, já que o time coral teve um jogo antecipado da 5ª rodada e foi derrotado pelo Atlético por 4 a 2 no Presidente Vargas no último domingo.

Assim, depois da inesperada derrota, o time coral precisa reagir no certame e o desafio é dos mais difíceis: enfrentar o Barbalha, no Inaldão, hoje às 21h30, duelo com transmissão da TV Diário.

A equipe do Cariri é uma das mais sólidas no Estadual e, jogando em casa no certame, ainda não perdeu. Mas vive uma crise, com a saída do treinador Paulo Chardong, após a eliminação na Copa do Brasil na última quarta-feira, ao cair para 3 a 0 diante do Operário/PR. Para o comando técnico, foi contratado João Severo.

Assim, os dois times, vivendo momentos de instabilidade, precisam reagir. Na tabela do Estadual, ambos estão na zona de classificação para as semifinais: o Ferroviário é o 3º com 4 pontos em 3 jogos, enquanto o Barbalha é o 4º com 3 pontos.

Retomada

Após perder uma invencibilidade com o técnico Anderson Batatais, o Ferrão pode, se vencer, assumir provisoriamente a liderança da 2ª Fase, já que chegaria aos 7 pontos.

Para o duelo contra o Barbalha, o Ferroviário terá os desfalques dos volantes Jorginho e Kayo mas conta com a volta do atacante Yago.

O técnico Anderson Batatais criticou a atuação da equipe contra o Atlético e espera uma postura diferente diante do Barbalha. "Temos que virar a página e pensar no Barbalha. Vamos tentar fazer um bom jogo, corrigir, pois são podemos tomar quatro gols. Precisamos vencer e ter uma sequência em busca da classificação", disse ele.

Ficha Técnica

Campeonato Cearense - 2ªFase

Inaldão-Lirio Callou, em Barbalha

12 de fevereiro

Arbitro: Avelar Rodrigo; Assistentes: Armando Lopes e Roberto Menezes; Transmissão: Rádio Verdes Mares, TV Diário, Tempo Real do Diário do Nordeste

Barbalha

Serjão, Alan, Clemente, Leone, Sadrak, Johnnatan, Tiago Silva, Elry, Cléber, Carlos Caaporã, Dênis. Técnico:

João Severo

Ferroviário

Nícolas, Willians Moraes, Magno Alves, Marcelo Amaral, Willian Machado, Felipe Macena, Magno, Caíque, Wellington Rato, Yago, Fauver Frank. Técnico: Anderson Batatais