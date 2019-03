F-1 dá largada neste domingo, com mudanças dentro e fora das pistas

A 70ª temporada da Fórmula 1 vai começar neste domingo (17), diretamente do Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. A largada no calendário que vai até dezembro, quando a competição será encerrada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, traz várias mudanças dentro e fora dos carros em relação à temporada passada.

Das 10 equipes, apenas duas (Mercedes e Haas) continuam com a mesma dupla de pilotos do ano passado. Dentre as mudanças no grid, destaque para a saída do australiano Daniel Ricciardo da RBR para a Renault e para a mudança do monegasco Charles Leclerc, que trocou a Sauber (atual Alfa Romeo) pela Ferrari. O grid terá quatro pilotos estreantes, aém de dois que retornam: Robert Kubica e Daniil Kvyat.

A expectativa de vitórias, tanto no Campeonato de Construtores, como no de Pilotos, deve seguir polarizada entre Mercedes e Ferrari, com a RBR como provável terceira força no grid de largada.

A escuderia alemã, atual campeã do mundo, também conta com o atual piloto campeão mundial, o inglês Lewis Hamilton.

Do lado italiano, Sebastian Vettel deverá se preocupar não só com Hamilton, mas também com o seu próprio companheiro de equipe Charles Leclerc. O jovem de 21 anos é uma grande promessa e é o segundo piloto mais novo na história da Scuderia.

Sem brazucas

Pelo segundo ano seguido, a temporada 2019 não vai contar com pilotos brasileiros no grid. Pelo menos em um primeiro momento, pois a americana Haas conta com Pietro Fittipaldi como piloto reserva. Ele compõe a equipe junto com os titulares Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Carros modificados

Além dos pilotos, teremos mudanças nos carros também. As máquinas deste ano vão contar com um design simplificado na asa dianteira. A mudança é para diminuir a turbulência durante ultrapassagens na pista. Assim, a chance de troca de posições deve aumentar significativamente, levando mais emoção aos telespectadores.

Outra mudança no regulamento será no sistema de pontuação. O piloto que fizer a volta mais rápida da prova será premiado com um ponto extra, assim como a sua equipe. Vale destacar que o ponto só será válido se o piloto terminar a corrida entre os 10 primeiros.

Na história da categoria, oito campeonatos mundiais foram decididos por apenas um ponto de diferença, então a nova regra pode trazer muito mais emoção no fim das contas.

Transmissão

A primeira etapa da temporada, com 58 voltas, será disputada na madrugada deste domingo (17), com largada a partir das 2h10. A prova vai ser transmitida pela TV Globo, ao vivo.

Quem não puder acompanhar ao vivo, poderá ver a reprise ainda na manhã de domingo, às 11 horas, no canal SporTV2.