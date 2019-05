Enderson busca dar uma cara ao Ceará após quatro jogos na Série A

A troca de Lisca por Enderson Moreira no Ceará foi mais do que uma simples mudança de treinador. Com a troca, um estilo de jogo também seria modificado para a Série A, com o novo técnico preferindo um time com mais posse de bola e buscando o ataque.

Mas após 4 jogos pela Série A, Enderson Moreira detectou que o Ceará ainda é um time em crise de identidade, ou seja, não tem mais a cara do antigo técnico, mas também ainda não tem a sua.

"Estamos em um momento em que o grupo não estar fazendo o que eu penso de futebol, mas também não tem mais a forma do Lisca de jogar. É uma entressafra. Nem está lá e nem estar aqui. O grupo é muito qualificado, pode fazer jogos que todos terão orgulho da equipe, mas estamos correndo atrás de uma identidade, que procurei acelerar com uma semana de treinos muito boa", explicou.

Por esta busca por uma 'cara', que Enderson deve fazer modificações no Ceará para o jogo com o Grêmio, amanhã pela 5ª rodada da Série A, às 19 horas no Castelão. O Vozão tem 3 pontos e vem de 3 derrotas seguidas."As nossas atuações não condizem com nossa pontuação mas não podemos remoer o que passou. Só jogar bem não está sendo o suficiente e precisamos de um reação. Preciso ver mais atletas em campo, pensar de uma forma diferente de jogar", finalizou.