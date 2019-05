Em boa fase, Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama no Castelão

Motivado pelas duas últimas vitórias (Chapecoense e Botafogo/PB), o Leão enfrenta um dos gigantes do futebol brasileiro, o Vasco da Gama, neste domingo, às 19 horas na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A do Brasileiro.

O Tricolor do Pici está na 14ª colocação, com seis pontos ganhos, ao passo que o adversário, está na lanterna, com apenas dois. Mas a situação na classificação não diz exatamente o que será o confronto, com o time carioca possuindo larga tradição na Série A. O entendimento do técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, segue essa linha de raciocínio: "O adversário é o Vasco da Gama e é sempre pesado, independentemente de qualquer momento que esteja passando. É uma camisa que tem títulos, tem tradição", elogiou Rogério Ceni.

Como jogou na última quinta-feira na Arena Castelão e venceu o Botafogo/PB por 1 a 0, por outra competição, vários jogadores sentiram o desgaste da sequência de jogos, visto que o Leão está entrando em campo a cada 3,5 dias. "Vou ter de escalar a nossa equipe na hora do almoço de domingo, porque preciso ver os últimos exames dos atletas e observar quem está mais propenso de sentir alguma lesão", constatou Rogério Ceni.

Alguns jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Botafogo/PB já poderão reforçar a equipe: os atacantes André Luís e Kieza, o volante Juninho e os zagueiros Diguinho e Patrick estão à disposição. Há uma dúvida com relação ao atacante Júnior Santos, artilheiro da equipe até então. O jogador estava com uma fascite plantar até a última sexta-feira e passa a ser dúvida.

O goleiro Felipe Alves, os laterais Gabriel Dias e Carlinhos, o volante Juninho e o atacante Marcinho devem retornar ao time. A diretoria fez promoção nos ingressos, que custarão a partir de R$ 10,00 a meia-entrada.

Vasco

O técnico Vanderley Luxemburgo não terá o centroavante Máxi Lopez, que não acompanhou a delegação nem o zagueiro Leandro Castán, que está com um incômodo na coxa esquerda. A delegação desembarcou na manhã da última sexta-feira e no período da tarde fez um treinamento no CT do Floresta.

O Vasco não está com um bom retrospecto atuando fora do Rio de Janeiro. O time carioca não vence longe Rio desde a 37ª rodada da Série A de 2017, quando bateu o Cruzeiro por 1 a 0.

Foto: thiago gadelha