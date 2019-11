Clássico de domingo é o último do ano; Leão está em vantagem

No domingo, às 19 horas, Ceará e Fortaleza disputam o último Clássico-Rei do ano, em jogo na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O confronto será o 7º no ano, muito aguardado ansiosamente pelas duas torcidas, pela proximidade do fim da competição e o caráter decisivo do confronto.

Hoje, Leão e Vovô estão próximo na tabela, separados por três pontos - 36 do Tricolor e 33 do Alvinegro - e o jogo pode definir o rumo de ambos, pois restarão, após o jogo, apenas seis rodadas para o fim da Série A do Brasileiro.

O duelo, dependendo dos resultados da 31ª rodada no meio de semana (o Leão pega o Corinthians fora, hoje, e o Ceará recebe o Inter amanhã), pode manter ambos confortáveis na tabela, em zona de classificação da Copa Sul-Americana ou deixá-los preocupados com o rebaixamento.

Por isso, a partida tende a ser a mais decisiva entre eles na temporada, embora duelos importantes tenham ocorrido, como os dois jogos finais do Campeonato Cearense, vencidos pelo Leão (2 a 0 e 1 a 0), e o jogo do 1º turno da Série A do Brasileiro, vencido pelo Vovô (2 a 1).

Destaques

As duas vitórias leoninas aconteceram em um momento técnico melhor do Leão na temporada em relação ao Ceará, com supremacia na decisão do Estadual e Edinho desequilibrando os confrontos com dois gols. Sem contar com Rogério Ceni superando um Ceará desorganizado e sem foco sob o comando de Lisca.

Já pela 13ª rodada da Série A, já comandado pelo técnico Enderson Moreira, o Ceará venceu com autoridade, liderado por Thiago Galhardo, Lima e Felippe Cardoso.

Outros três jogos ocorreram, todos terminando empatados, com uma relevância menor: 1 a 1 pela 1ª fase da Copa do Nordeste, 0 a 0 pela 2ª fase do Campeonato Cearense, e 1 a 1 pela 1ª fase da Taça Fares Lopes.

Assim, em seis jogos disputados, a vantagem em 2019 é do Leão, mas o Ceará tem a possibilidade de empatar o confronto em caso de vitória. Se o Fortaleza empatar ou vencer, terminará o duelo direto com o Ceará em 2019 em vantagem.