Chico marca, Ceará joga bem fora de casa e vence o Sergipe

O Ceará jogou o suficiente para vencer no Estádio Batistão, em Aracaju, o Sergipe, na tarde de ontem. Mais uma vez brilhou a estrela do meia Chico, que fez o gol da vitória (a primeira da temporada fora de casa), ainda no 1º tempo. O resultado deixa o Vovô com 11 pontos na classificação do Grupo B da Copa do Nordeste, seguindo na liderança. O Sergipe, por outro lado, é o lanterna do Grupo A, sem pontos.

O jogo foi fraco no início. Com pouca presença de público, o que mais se ouvia eram as reclamações dos técnicos Lisca, do Ceará, e Edmilson Silva, do Sergipe, pedindo mais empenho de seus jogadores.

Somente após o tempo técnico, por volta dos 25 minutos, é que surgiram os melhores lances no setor ofensivo. E quem aproveitou foi o Ceará para fazer o gol que abriu o placar e garantiu a vitória ao time alvinegro. Chico aproveitou rebote do goleiro Erivelton e empurrou para as redes.

Na segunda etapa, o Sergipe voltou um pouco melhor, arriscando mais jogadas no ataque, mas preocupando pouco o goleiro Fernando Henrique, do Vovô, cujo trabalho na partida foi reduzido. O Ceará ainda tentou o 2º gol, com o meia Fernando Sobral, que entrou bem no jogo, e Felipe Silva, que fez outro jogo de destaque, mas o placar ficou mesmo na contagem mínima.

O Ceará volta agora as atenções para o Campeonato Cearense. O Vovô encara o Atlético/CE, na Arena Castelão, às 20 horas da Quarta-feira de Cinzas.