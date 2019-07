Cearense de Futsal recomeça com Ceará x Sumov, às 17 horas

As mesmas equipes, o mesmo campeonato, mas a emoção renovada. O Campeonato Cearense de Futsal ainda vai trazer grandes duelos, começando hoje, com o jogo entre Ceará e Sumov, transmitido ao vivo pela TV Diário, com narração de Tom Barros, comentários de Francisco Aires e reportagem de Denise Santiago. A transmissão começa às 16h50 com o pré-jogo. Às 17 horas, a bola começa a rolar no Ginásio do Vozão.

Como chegam os times

O campeão do primeiro turno, Ceará Sporting Club, tem a missão de manter a boa fase na competição. Com a vitória diante do Eusébio, no último sábado (6), por 3 a 0, e consequentemente o título do primeiro turno, a confiança que a equipe alvinegra precisava ter chegou de vez.

Nos primeiros jogos, o Vovô não foi bem, apesar de ter goleado coincidentemente o Sumov, por 4 a 0, na abertura da competição. Hoje, o adversário é o mesmo, o local também. Mas, a confiança é outra. Fernando Cabral, que chegou no decorrer da primeira fase, vai poder comandar o Alvinegro de Porangabuçu neste segundo turno inteiro.

O Sumov quer manter a tradição nas quadras, mas vai precisar muito mais do que camisa para isso. A equipe sequer conseguiu se classificar para a 2º fase do segundo turno. Em quatro jogos, o Sumov obteve quatro derrotas e, o mais preocupante, marcou apenas dois gols. A missão vai ser difícil, mas não impossível para um time de tradição.

Outros jogos

Além de Ceará x Sumov, Itapipoca e BNB se enfrentam no Ginásio Maria Magalhães, em Itapipoca, às 18h30. Caucaia e Horizonte jogam às 19h30, no CT da Pague Menos. Pires Ferreira x Eusébio começa às 20 horas, no Ginásio Rocha Aguiar, no interior cearense.