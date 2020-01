Ceará recebe a 1ª Expedição "Loucos por Downwind"

O Ceará, conhecido como o "Havaí do kitesurf", é o sonho de consumo para todos os amantes dos esportes radicais aquáticos. O litoral nordestino é o destino certo aos velejadores que querem curtir as férias ou competir em alto nível. Pensando em aproveitar esse cenário privilegiado, o grupo Loucos por Downwind organiza a 1ª Expedição LPD, a qual vai desbravar os mares de cinco estados do Nordeste. Serão mais de 1.500 quilômetros de praia, passando pelos mares da Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e até mesmo nas lagoas dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

No total, serão 25 pontos de paradas durante seis rotas. A primeira será em agosto, dos dias 6 a 9, e percorrerá do Cumbuco a Jericoacoara, com cerca de 80km por dia.

Em seguida, o percurso será de 19 a 23 de agosto, partindo de Acaú, na Paraíba, até Perobas, no Rio Grande do Norte. Ao todo, serão 285km,passando por Cabedelo, Barra de Camaratuba e Ponta Negra.

A terceira rota será entre 17 e 20 de setembro com 200km de percurso de Jeri até o Delta, passando por Tatajuba, Barra Grande e Praia do Macapá até o Pontal dos Poldros, às margens do Rio Parnaíba.

No mesmo mês, de 21 a 24, o quarto trecho é do Piauí ao Maranhão, seguindo toda a extensão do grande Delta das Américas, passando pelas Ilhas dos Poldros, Ilha do Caju, Tutóia, Praia do Amor, Atins e lagoas dos Lençóis Maranhenses.

Já em outubro, de 15 a 18 de outubro, a expedição atravessa os verdes mares do Ceará, de Icapuí até a capital: 220km de percurso. E fechando os pacotes, de 12 a 15 de novembro, a rota será de Perobas (RN) a Icapuí (CE), com 235km de trajeto. Os velejadores podem escolher se querem fazer um ou todos os trajetos. Os valores variam de R$ 1.580 a R$ 2.480.

Inscrição

A estimativa é de 120 participantes durante toda a expedição, pois o número de vagas será limitado nesta edição, de acordo com a organização.

Durante os dias de descanso, os presentes irão participar de oficinas, treinamentos e ações de sustentabilidade para conscientização acerca dos cuidados com meio ambiente.

"Estamos agitando nosso litoral alencarino de forma muito respeitosa, levantando sempre as bandeiras sobre o meio ambiente, a sustentabilidade e a importância social associada à prática desportiva. Nossa missão também é deixar um legado forte às novas gerações", ressalta a organização.

Os participantes terão acompanhamento constante de profissionais de segurança em lanchas e catamarãs durante o velejo mapeado, exigindo tanto dos atletas quanto do staff.

"Existem trechos onde realmente será cobrado mais experiência dos participantes. Estaremos totalmente conectados à natureza quase que inexplorada, passando por baías enormes no grande delta das Américas", explica.

Quem já garantiu a presença no evento foi o médico Adriano Lopes, 50 anos. Ele pratica surf e kitesurf há 13 anos no Ceará e procura sempre se manter em forma para vencer os obstáculos que o oceano o apresenta. Ele está ansioso para enfrentar desafios em águas desconhecidas na primeira edição da expedição. "Alegramo-nos com a perspectiva de conhecer novos trechos em outros estados com as suas respectivas características, desde a beleza e a qualidade das ondas no litoral potiguar, passando pela rusticidade e incríveis paisagens ao longo do delta do Rio Parnaíba e dos lençóis maranhenses. Há trechos onde não se chega senão pela água, de beleza incomparável. É uma experiência realmente única", conta.

Seis rotas estão abertas para a inscrição dos amantes do Kite, com percursos de agosto a novembro. As vagas são limitadas. A estimativa é de 120 participantes durante toda essa primeira edição da expedição.

As rotas estão com inscrições abertas. Detalhes dos percursos podem ser vistos na página do ingressando.Com