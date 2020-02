Ceará faz 'jogo milionário' contra o Oeste pela Copa do Brasil

Uma partida que vale uma classificação e milhões de reais. Mais que o dinheiro, possibilidade de confiança para o decorrer da temporada. Em busca de se firmar e ter um melhor desempenho, o Ceará encara o Oeste nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão da TV Verdes Mares, da Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

A oportunidade é vantajosa, mas também exige cuidados. Isso porque o regulamento da competição muda nessa etapa. Agora, o Vovô joga fora de casa e sem possibilidade de avanço por empate, ou seja, a igualdade conduz o jogo aos pênaltis. E quem avançar arrecada R$ 1,5 milhão em cotas.

Assim, a vitória tem que vir com a bola rolando: exercício difícil para o time de Porangabuçu. Encarar o rival paulista, que tem uma vitória em sete duelos durante 2020, é mais uma prova técnica ao investimento no elenco e ao trabalho de Enderson Moreira.

O perfil de imposição e estilo ofensivo do comandante foi notado nas últimas partidas, mesmo no 4-2-3-1. A busca então é por regularidade, constância que tem faltado à equipe na temporada. Para alcançá-la, as mudanças devem ocorrer no plantel.

Logo na viagem, três nomes sequer viajaram: o zagueiro Tiago Pagnussat, e os atacantes Rick e Rodrigão. Os dois primeiros se recuperam de lesão, enquanto o último foi barrado pela comissão técnica. Quem também perdeu espaço foi Leandro Carvalho, expulso diante do Bahia apesar de ocupar o banco de reservas.

A configuração final foi esboçada em atividade no CT do Palmeiras, ontem. A defesa está mantida com Fernando Prass, Klaus, Luiz Otávio, Samuel Xavier e Bruno Pacheco. A dúvida é quanto ao ataque, liderado mais uma vez por Rafael Sóbis.

O setor pode ganhar dois meias na criação pela primeira vez, com Vinícius e Felipe Silva juntos. O objetivo é facilitar a movimentação no último terço de campo ao lado de atacantes versáteis, como o próprio Sóbis e até Mateus Gonçalves, que explora a velocidade nas laterais.

Objetivo financeiro

Na Copa do Brasil, o Ceará lucrou quase R$ 2 milhões em uma partida. Foram R$ 950 mil por participar da 1ª fase mais R$ 1,03 milhão ao eliminar o Bragantino/PA, totalizando R$ 1,980 milhão.

Dentro do planejamento financeiro alvinegro, o time busca alcançar pelo menos a 4ª fase da competição, o que significaria R$ 5,48 milhões assegurados em receita. Uma classificação hoje mantém o sonho.

Ficha do jogo

Oeste/SP x Ceará

Competição: Copa do Brasil

Estádio: Arena Barueri, em São Paulo

Data: 19 de fevereiro

Árbitro principal: Rodrigo Dalonso Ferreira/SC

Oeste: Felipe Lacerda; Éder Sciola, Alyson, Lídio e Mantuan; Fabrício Oya, Betinho, Matheus Jussa e Marlon; Roberto e João Paulo. Técnico: Renan Freitas.

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Vinícius e Felipe Silva; Lima e Rafael Sóbis. Técnico: Enderson Moreira.