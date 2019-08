Ceará enfrenta um São Paulo estrelado em busca de bom resultado

É chegado o momento de mostrar força na Série A do Brasileiro. Quando todos os holofotes se voltam para o São Paulo, o Ceará entra em campo hoje, às 16 horas, buscando surpreender um Morumbi lotado e saltar na tabela do certame, apresentando as credenciais de uma equipe que entra na 15ª rodada do Brasileirão para brigar por objetivos maiores do que a permanência na elite nacional.

O Tricolor Paulista também quer algo mais, disputa o título. Tem elenco mais qualificado e ainda vai contar com as estreias de Daniel Alves, capitão da Seleção Brasileira, e Juanfran, lateral campeão mundial com a Espanha. Além disso, está há sete jogos invicto na competição, na qual ocupa a 7ª posição, com 24 pontos.

No entanto, o desempenho alvinegro apresentado em 14 partidas permite que o Vovô faça frente ao adversário, mesmo fora de casa. Apenas quatro pontos atrás, na 10ª colocação, o time de Enderson Moreira tem o mesmo número de vitórias que o São Paulo (6) e fez até mais gols que o rival: 19 contra 18.

"O Daniel Alves é um dos maiores vencedores que nós temos no futebol brasileiro. E está muito vivo no sentido de dar continuidade à carreira. Eles ganham muito com isso, então, a gente vai tentar minimizar ao máximo essas forças que eles têm, tentando explorar uma ou outra situação que seja interessante para a gente", explicou o técnico Enderson Moreira.

Time pra cima

A euforia com os triunfos consecutivos diante de Fortaleza e Chapecoense faz a comissão técnica arriscar uma postura mais agressiva. Adotando o esquema 4-2-3-1, Leandro Carvalho foi testado no lugar de Wescley e deve ganhar chance no ataque, Thiago Galhardo e Felippe Cardoso seguem entre os titulares.

A outra dúvida fica com João Lucas, que deixou o treino na sexta-feira (16), em Porangabuçu, acompanhado de integrantes do departamento médico e pode ser poupado. Enderson já definiu que, em caso de desfalque do lateral esquerdo, Cristovam, que atua no lado direito, vai substituí-lo no improviso.

Dentre os retornos, Samuel Xavier, que estava suspenso, assume a titularidade no sistema defensivo. As baixas confirmadas ficam com o meia Juninho Quixadá, que sentiu desgaste muscular, e o volante Pedro Ken, em fase de transição. O goleiro Richard e os atacantes Alex Amado e João Paulo, todos se recuperando de cirurgias, não foram relacionados. Assim como Thiago Carleto, que segue se recuperando de lesão na coxa.

Tricolor ofensivo

Ensaiando um esquema com Daniel Alves atuando de meia armador, Cuca pretende usar um centroavante e muita movimentação no meio-campo. O esquema preferido é o 4-3-3, mas o uso é incerto porque os atacantes Alexandre Pato e Toró não treinaram ao longo da semana alegando dores e serão observados pela comissão técnica até minutos antes do jogo.

Regularizado no BID, o espanhol Juanfran também chega como titular e assume a lateral direita. Os desfalques ficam com o volante Hernanes, lesão na coxa, o atacante Pablo, contusão no ligamento cruzado, e o zagueiro equatoriano Arboleda, suspenso.

Com isso, o São Paulo entra em campo com o miolo de zaga com pior rendimento na "Era Cuca". Tendo sofrido apenas nove gols no Brasileirão, três deles foram quando Anderson Martins e Bruno Alves estiveram juntos entre os titulares.

Em caso de vitória, o Ceará se consolida na zona da Sul-Americana e começa a pensar em voos maiores, embora o discurso do time continue sendo o da permanência. O São Paulo, por sua vez, em caso de triunfo dentro de seus domínios, entra de vez na briga pelo G-4 da Série A.