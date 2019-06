Ceará enfrenta o Vasco projetando tranquilidade no recesso

O Ceará busca retomar o caminho das vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro após atuações consistentes nas últimas partidas que não renderam os três pontos dentro de casa - revés para o Santos e empate com o Bahia. Para alcançar o objetivo, no entanto, o Vovô precisa bater o Vasco, hoje, às 19h15, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 9ª rodada.

Na 13ª posição na tabela, com 10 pontos, um resultado positivo para o Alvinegro de Porangabuçu também simboliza maior tranquilidade durante a disputa da Copa América, que começa nesta sexta-feira (14) e paralisa a elite do futebol nacional por um mês.

Com preparação encerrada no CT do Flamengo, o técnico Enderson Moreira prometeu rodar as peças do elenco para dar maior oportunidade a jogadores com menos espaço, como os atacantes Mateus Gonçalves e Romário. Ricardo Bueno fica fora mais uma vez por opção do comandante, que ensaiou o esquema 4-2-3-1 na atividade.

Outro ingrediente do confronto é o reencontro do meia Thiago Galhardo com o cruz-maltino. Com três gols e uma assistência com a camisa do Vovô no Brasileirão, o jogador defendia o Vasco no início da temporada e deixou a equipe, depois de rescindir o contrato na Justiça, para assinar com o Ceará. Morando sozinho na capital cearense, o jogador ressaltou que a partida será especial por conta da família.

"Vai ser um jogo marcante. Depois de quatro anos vou retornar para São Januário de uma forma diferente. Chamo (São Januário) de minha casa, é um território hostil. Mas hoje estou do lado contrário e vou reencontrar minha família, que vai ao estádio ver o jogo na torcida visitante. Vou buscar os três pontos. Sabemos que estará lotado, mas conheço cada canto daquele gramado e espero sair de lá com a vitória", declarou.

Histórico de decisões

O último confronto entre Ceará e Vasco ocorreu no Brasileirão do ano passado, com o Vovô brigando por uma vaga na Sul-Americana e o cruz-maltino precisando pontuar para evitar o rebaixamento. Saldo positivo aos cariocas, que saíram da Arena Castelão com 0 a 0.

A tônica se mantém porque um triunfo coloca o Alvinegro de Porangabuçu na parte alta da tabela, enquanto os mandantes precisam do triunfo para deixar o Z-4.

Apesar do contexto favorável para projeção de um torneio internacional, Enderson Moreira afirmou que não trabalha com metas no clube. "No futebol, não adianta fazer projeção para frente, tem que ser a do próximo adversário. A gente tem sempre que vencer o próximo jogo", finalizou.

Turbulência no Rio

A situação do Vasco é conturbada, com funcionários realizando greves na sede do clube por falta de salários. Na 18ª posição, com seis pontos, o time conquistou a 1ª vitória no certame na rodada passada ao bater o Inter e deve repetir a mesma formação do triunfo, com Tiago Reis atuando centralizado.

O técnico Luxemburgo não conta com os zagueiros Leandro Castán e Breno, além do lateral-esquerdo Ramon, todos lesionados.

Ceará e Vasco se enfrentam hoje, às 19h15, em São Januário, pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo é o último antes da pausa para a Copa América, com o Vovô querendo voltar a vencer, e o cruz-maltino buscando sair do Z-4