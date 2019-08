Ceará enfrenta o Flamengo em partida cercada de expectativas; veja prováveis escalações

Após uma semana cercada de ansiedade e expectativas, chegou o momento em que Ceará e Flamengo medirão forças pelo Brasileiro. A promessa é de grande jogo às 19 horas, na Arena Castelão, em jogo que deverá receber o maior público do futebol cearense no ano e é extremamente importante para os dois clubes pela situação de ambos na competição.

Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Alvinegro vê na peleja de hoje a oportunidade de recuperação após a derrota sofrida para o São Paulo, no último domingo, que acabou fazendo o Vovô perder duas posições na tabela. Em caso de triunfo, o time de Enderson Moreira, atualmente na 12ª colocação, tem boas chances de terminar a rodada na primeira metade da tabela.

Um dos trunfos do Ceará para o jogo de hoje é o caldeirão alvinegro. Todos os 36 mil ingressos colocados à venda foram vendidos, e com os 14 mil lugares destinados aos sócios-torcedores, a expectativa é que 50 mil torcedores compareçam ao Gigante da Boa Vista. Se for confirmada, a marca registrará o maior público do futebol cearense em 2019, superando partida do próprio Ceará, que detém tal marca. No dia 2 de junho, na derrota por 1 a 0 para o Santos, 49.809 pagantes estabeleceram aquele que é, até agora, o maior público do Estado na atual temporada.

"Eu tenho dito que quando junta campo e arquibancada, é difícil parar a gente", disse o meia Thiago Galhardo, artilheiro do Ceará no Brasileirão, com sete gols. Mas a missão do Vovô não será fácil. Atual vice-líder do campeonato, o Flamengo precisa ganhar o jogo para seguir firme nas primeiras posições. Caso não vença, o time carioca pode ver o líder Santos abrir até cinco pontos de vantagem, perder até duas posições e ficar ameaçado de deixar a zona de classificação para a Libertadores.

Embora esteja com atenções voltadas para as quartas de final da competição sul-americana (na quarta-feira, enfrentará o Internacional, em Porto Alegre), o Rubro-Negro veio à capital cearense com o que tem de melhor.

O técnico Jorge Jesus faz mistério, e embora seja certo que ele irá poupar alguns jogadores do time titular na partida de hoje, o time irá com força para a partida. "Estamos com possibilidade de conquistar as duas competições, estamos apenas dois pontos atrás do Santos. Não podemos abdicar do título Brasileiro e dar prioridade só para uma competição. Temos que saber atuar nas duas situações", disse o técnico português.

Desfalque certo é o volante Cuéllar, que alegou problemas pessoais, pediu para não viajar e foi afastado pela diretoria "por tempo indeterminado". O zagueiro Pablo Marí, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique aparecem como possíveis poupados pela sequência recente de jogos. Gabigol, que se recuperou de dores na coxa esquerda e foi para o sacrifício contra o Inter, também pode ser preservado.

Por outro lado, o volante William Arão, que está suspenso da partida contra o Inter, é presença certa no time titular.

Veja prováveis escalações:

Ceará: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Lima, Leandro Carvalho e Felippe Cardoso

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Thuler, Rodrigo Caio e Renê; Piris da Motta, Arão, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Vitinho (Bruno Henrique) e Gabigol