Carcará encara Mogi das Cruzes

O Basquete Cearense tem a segunda chance de vencer a primeira partida no playoff das quartas de final do NBB, contra o Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h10, no Ginásio Professor Hugo Ramos.

O triunfo para o time cearense é importante para que o Carcará não tenha sua situação no campeonato complicada. Como a disputa é em melhor de cinco partidas, se os comandados de Dannyel Russo perderem mais uma vez, ficam a um jogo da eliminação. E o terceiro jogo será também no interior de São Paulo, no domingo (21).

No primeiro confronto, disputado no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), o Basquete Cearense perdeu por 77 a 69 após começar vencendo a partida no primeiro quarto.

No meio do jogo, os visitantes reagiram bem e ultrapassaram na pontuação, mantendo-se à frente no decorrer do restante da partida.

Para o jogo de hoje, o técnico Dannyel Russo deve repetir a formação inicial que começa o jogo com o Mogi, com Paulinho Boracini e Felipe Ribeiro comandando a equipe.

O Mogi das Cruzes, do técnico Guerrinha, também não deve fazer modificações no quinteto que começa jogando. Para ele, isso dará mais dinamismo nos minutos iniciais, tempo suficiente para tentar abrir uma boa vantagem em cima do Carcará, que também jogará empenhado em vencer.

E se vencer?

Uma nova vitória do Mogi deixa o caminho bem desenhado para que o clube se classifique às semifinais do NBB. Porque, com dois triunfos, precisaria só de mais um para sacramentar a conquista. E o terceiro confronto também será em São Paulo.

Mas, por outro lado, se for o Carcará a vencer a partida, já é garantido um quarto jogo e o retorno a Fortaleza para que ele seja realizado.