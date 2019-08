Brasil tem o melhor desempenho da história no Pan; veja os destaques cearenses

A melhor campanha da história. Assim foi o desempenho da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. Longe de casa, os capítulos do País foram reescritos com a sucessão de feitos: maior número de pódios conquistados (171), recordes de ouros (55) e o retorno da hegemonia em esportes consagrados no passado, como o basquete feminino.

Tudo se consolidou com a obtenção do segundo lugar geral no quadro de medalhas, marca que havia ocorrido apenas em 1963, com a competição sediada na cidade de São Paulo - o topo, mais uma vez, foi dos norte-americanos.

O prestígio também chega agraciado pela participação dos cearenses. Os representantes do Estado brilharam ao faturar oito medalhas, maior registro de todos os tempos, com sete ouros, duas pratas e um bronze para seis atletas.

A "terrinha" chegou ao ápice com as modalidades do triatlo, vôlei de praia, handebol, hipismo e natação. O último esporte, inclusive, obteve 30 medalhas, desempenho inédito para o País.

Mayra Aguiar conquistou o ouro no judô Foto: AFP

Foco nas Olimpíadas

Como em um grande teste de força, o Brasil superou as expectativas no Pan e usou até atuais medalhas olímpicos, como Mayra Aguiar (judô) e Arthur Zanetti (ginástica), na busca pela campanha vitoriosa.

Trabalhando sem metas, o Comitê Olímpico do Brasil viajou desejando fechar as vagas pendentes para a Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2020. A missão foi concluída para o handebol feminino, hipismo, tiro com arco, tênis de mesa, tênis, pentatlo e vela. O desempenho não foi suficiente para o handebol masculino e o tiro esportivo.

Desempenho dos representantes do Ceará

Carol Horta | Bronze no Vôlei de Praia feminino

Carol Horta (direita) ao lado de Ângela conquistaram o bronze Foto: Divulgação

O Brasil encerrou a sua participação no vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Lima com a conquista de uma medalha de bronze. Nesta terça-feira (30), na disputa pelo terceiro lugar da chave feminina, a cearense Carol Horta e sua dupla Ângela derrotaram as cubanas Maylen Delís e Leila Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18.

Luiz Altamir - ouro no revezamento 4x200m na natação e bronze no 400m

Luiz Altamir (primeiro do lado direito) obteve o ouro no revezamento 4X200m Foto: AFP

Representando o Ceará, Luiz Altamir conquistou o bronze nos 400m livre e ajudou o Brasil com uma dobradinha na prova. Disputando também o revezamento 4x200m livre no Pan de Lima, o nadador obteve a medalha de ouro junto de Fernando Scheffer, João de Lucca e Breno Correia.

Vittória Lopes e Manoel Messias | Ouro no revezamento misto do Triatlo

Vittoria Lopes e Manoel Messias brilharam no revezamento do Triatlo Foto: Divulgação

O triatlo brasileiro fechou a participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima com a conquista de sua segunda medalha de ouro. Ontem, na disputa do revezamento misto, a equipe formada por Luísa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias, e ainda por Kauê Willy foi a campeã da disputa.

Vittória Lopes | Prata no revezamento individual do Triatlo

Vittoria Lopes também foi prata no triatlo individual Foto: Divulgação

A cearense Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata na prova feminina de triatlo, neste sábado (27), nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. O ouro também ficou com uma brasileira. A paulista Luisa Baptista superou a atleta cearense na parte final da disputa e alcançou o lugar mais alto do pódio.

Marlon Zanotelli | Ouro no hipismo

Marlon Zanotelli venceu o ouro junto com a equipe brasileira no hipismo Foto: AFP

Mais uma conquista relevante para o esporte local em solo peruano. Na noite desta quarta-feira (7), nas disputas do Jogos Pan-Americanos de Lima, o maranhense radicado no Ceará Marlon Módolo Zanotelli ajudou a equipe brasileira de saltos a garantir uma medalha de ouro no hipismo. A vitória também assegurou uma vaga para o país nos Jogos de Tóquio 2020.

Manoel Messias | Prata na individual de Triatlo

Manoel Messias faturou a prata no individual Fot

O triatlo brasileiro garantiu mais uma medalha neste sábado (27), com Manoel Messias. Com a conquista, o triatleta se junta a Luisa Baptisa e Vittoria Lopes com mais um pódio conquistados por brasileiros nos Jogos Pan-Americanos 2019 no triatlo. Messias foi derrotado pelo mexicano Crisanto Grasales, que se tornou bi-campeão pan-americano.

Elaine Gomes | Ouro no Handebol feminino

Elaine Gomes (ao centro) faturou o ouro com a seleção brasileira de handebol Foto: EBC

Seis vezes seguidas. O Brasil derrotou a Argentina por 30 a 21 e sagrou-se hexacampeão consecutivo no Pan-Americano. Em Lima, no Peru, as argentinas até começaram melhor, mas as brasileiras se recuperaram e abriram vantagem confortável na parte final da partida.