Brasil chega ao Pré-Olímpico com a missão de manter País no topo

O Brasil começa amanhã a caminhada no Pré-Olímpico na Colômbia, em busca de uma das duas vagas para as Olimpíadas de Tóquio, em julho. A Seleção Brasileira Sub-23, comandada pelo técnico André Jardine, chega com uma geração de talento, mas sem a pressão pela medalha de ouro que assombrou outras equipes olímpicas do País. Afinal, a tão sonhada medalha foi conquistada em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em uma épica final no Maracanã.

Assim, a equipe brasileira tem tudo para apresentar um futebol mais solto, apesar da lista de André Jardine não ter sido a ideal já que 7 atletas não foram liberados por seus clubes: Emerson (Betis), Ayrton Lucas (Spartak Moscou), Gabriel (Lille), Ibañez (Atalanta), Douglas Luiz (Aston Villa), Wendel (Sporting) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

O grupo ainda teve como baixa a lesão do zagueiro Walce, lesionado nos treinos na Granja Comary, com Ricardo Graça, zagueiro do Vasco, sendo convocado para seu lugar.

Mas apesar das baixas, o Brasil conta com jogadores como Matheus Henrique (Grêmio), Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Reinier (Flamengo), Pedrinho (Corinthians) e Matheus Cunha (RB Leipzig).

No Pré-Olímpico, as 10 seleções foram divididas em dois grupos, com o Brasil sendo o cabeça de chave do Grupo B e tendo como rivais, Peru, Paraguai, Bolívia, e Uruguai. No Grupo A, a anfitriã Colômbia, mais Argentina, Chile, Venezuela e Equador.

Início

Se o Brasil estreia apenas amanhã, hoje já acontecem dois jogos: Equador x Chile; Colômbia x Argentina, ambos válidos pelo Grupo A.

A Seleção Brasileira estreia no dia 19, às 22h30, diante do Peru. Depois os comandados de Jardine voltam a campo no dia 22, contra o Uruguai, e encerram a primeira fase contra Bolívia e Paraguai, respectivamente, nos dias 28 e 31.

Os dois primeiros colocados de cada grupo vão avançar para o quadrangular final, que começa no dia 3 de fevereiro. Em seguida, os dois melhores da fase final estarão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A final acontece no dia 9 de fevereiro.

Treinamentos

A Seleção Olímpica treinou pela primeira vez na Colômbia na quinta-feira, na cidade de Montenegro, a cerca de 20 minutos do hotel onde a delegação está hospedada.

Em campo, o técnico André Jardine comandou uma atividade técnico-tática trabalhando posicionamento e encerrou com uma atividade de ataque contra defesa reproduzindo os conceitos propostos na tarefa anterior.

Em campo reduzido, Jardine esboçou a escalação para a estreia contra o Peru: Ivan, Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães e Matheus Henrique; Antony, Pedrinho e Paulinho; Matheus Cunha.

"O Jardine vem nos cobrando muito o foco, principalmente para nós do setor defensivo. Serão jogos muito difíceis. Adversários perigosos. Levar nossa seleção para as Olimpíadas é o objetivo maior. Sabemos da nossa responsabilidade. É o momento de marcarmos a nossa história", comentou o zagueiro Robson Bambu.

Já o treinador André Jardine, acredita que o grupo se adaptará rapidamente ao que ele quer, apesar das baixas na convocação.

"Os jogadores que estão aqui têm uma característica muito parecida com aqueles que não puderam vir. A gente não muda um centímetro em relação a tudo aquilo que a gente construiu desde o torneio de Toulon, em termos de identidade de equipe, de maneira de jogar. A gente quer uma equipe muito agressiva, uma equipe que saiba muito o que fazer com a bola. E obviamente a gente procurou atletas com essa característica", disse o técnico da Seleção.

+

No Pré-Olímpico da Colômbia, as 10 seleções Sul-Americanas foram divididas em dois grupos, com o Brasil sendo o cabeça de chave do Grupo B e tendo como rivais, Peru, Paraguai, Bolívia, e Uruguai.